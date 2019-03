Sanidad plantea ampliar hasta un año la rotación de los MIR de Pediatría en Primaria

El pasado verano ante la imposibilidad de cubrir las vacantes de pediatría en Galicia por la falta de especialistas, el Sergas agrupó en un número reducido de centros de salud a los pediatras disponibles y desde ellos se dio cobertura sanitaria a los pacientes de los concellos limítrofes. Hubo protestas de los padres en muchos municipios, pero Sanidade alegó que no había pediatras en paro para cubrir las vacaciones de los especialistas con plaza.

Una de las medidas para paliar la falta de pediatras en Galicia, una falta que se nota todo el año y no solo en verano, es aumentar a un año la rotación de los MIR (médico interno residente) de Pediatría por los centros de salud. Ahora los médicos en formación pasan tres meses trabajando en un centro de Atención Primaria, el Ministerio de Sanidad quiere que permanezcan un año. Para ello, está dispuesto a aumentar "la duración del programa oficial de formación de la especialidad de Pediatría". Así figura en el borrador del modelo de Atención Primaria que presentó a las comunidades autónomas esta semana.

En Galicia, los pediatras ya habían planteado al Sergas incrementar la rotación de los residentes por atención en Primaria hasta los seis meses. La Asociación Española de Pediatría fue más allá y su propuesta es la que ahora hace suya el departamento de María Luisa Carcedo. Defendió que la formación de los MIR de Pediatría sea de cinco años, y un año sea para una rotación por Atención Primaria.

En Galicia, por la falta de pediatras, hay médicos que atienden a los niños en los centros de salud que no son pediatras. Son médicos de familia. Según datos de la Asociación Española de Pediatría (AEP), en la comunidad son 37 los médicos que sin la especialidad ocupan una plaza de pediatra. Son el 12% de las plazas de pediatra en centros de salud.

El Ministerio de Sanidad también quiere "rotaciones obligatorias en Atención Primaria, de duración variable" para los residentes de otras especialidades.

Para animar a más médicos a decantarse por Atención Primaria, el departamento de Carcedo además plantea a medio plazo "equiparar las retribuciones complementarias y nivelar los salarios" entre los médicos de hospital y de los centros de salud.

Por otra parte, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguró ayer que su departamento no va a autorizar subidas "desproporcionadas e injustificas" de precios de medicamentos no financiados. El Ministerio de hecho acaba de vetar aumentar el precio de Fortasec, un medicamento antidiarreico no sujeto a financiación pública que desde el año 2012 ha multiplicado 3,2 veces su coste, y cuya compañía farmacéutica (Johnson & Johnson) pretendía aplicar un nuevo incremento. De hecho, una caja de 20 cápsulas del medicamento, del cada año se venden en España 2,2 millones de unidades, valía 2,81 euros en 2012 y actualmente cuesta 8,95 euros. La de 10 pastillas ha subido en este mismo periodo de 1,89 a 5,95 euros.

La ministra explicó que cuando se sacan de la financiación pública los productos farmacéuticos suelen subir de precio, un incremento acordado anteriormente entre las autoridades sanitarias y las compañías farmacéuticas.

No obstante, en algunas ocasiones multiplican por "bastantes veces" su precio de una manera injustificada. "Muchas veces sufren un incremento, en nuestra opinión, injustificado del precio, como es este caso y no lo vamos a autorizar porque nos parece desproporcionado", señaló.