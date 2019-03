Exteriores propone a las familias que logren un pasaporte ucraniano para los niños

Los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Kiev han entrado en contacto con las autoridades ucranianas para que faciliten los documentos de viaje necesarios; es decir, el pasaporte ucraniano, para que los menores nacidos por gestación subrogada puedan salir del país y además se les facilite a los padres la renovación del visado. Supuestamente se impide este trámite consular por la "ausencia de medios de prueba" que determinen la filiación paterna del menor. En Ucrania, país en el que no se emiten sentencias judiciales de filiación, existe una investigación abierta por la Fiscalía ucraniana a una clínica por presunto delito de tráfico de menores. Esta nueva norma no permite que el consulado registre a los bebés con pruebas de ADN, como hacía hasta hace unos meses, de manera que los padres deben solicitar el pasaporte ucraniano y permisos para poder salir del país y ya en España realizar el correspondiente expediente para la inscripción de la filiación (una posterior solicitud de coadopción por parte de la mujer española). Esa vía no satisface a los afectados. Podrían obtener el pasaporte ucraniano "en un plazo de tramitación máximo de 90 días".