La Xunta abrirá 30 Casas do Maior este año para atender a dependientes en el rural

Otra de las medidas para paliar la soledad de los mayores, especialmente en el rural donde no pueden acceder a servicios que normalmente se ofrecen en municipios más grandes, son las Casas do Maior. La Xunta abrirá este año 30 centros de este tipo para atender a unos 150 mayores de 60 años con una situación de dependencia moderada o severa. Es una fórmula que copia el modelo de las casas nido, que ya son 46 en la actualidad y son viviendas particulares, con un profesional acreditado al frente que cuida de niños pequeños. En el caso de las Casas do Maior serán una treintena en 25 municipios de menos de 5.000 habitantes.

Cada casa atenderá entre dos y cinco usuarios durante ocho horas diarias, de forma flexible y con garantías de seguridad y calidad. Como mínimo, se creará un puesto de trabajo por cada Casa do Maior. Estas instalaciones estarán operativas de lunes a viernes, salvo festivos y el mes de vacaciones, durante los cuales permanecerán cerradas. De las treinta primeras Casas dos Maior, siete estarán en municipios de la provincia de A Coruña.