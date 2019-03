Dimiten las mujeres de una revista del Vaticano al sentirse "deslegitimizadas"

La directora del Vaticano Scaraffia, el suplemento femenino de L'Osservatore Romano, Lucetta Scaraffia „quien ha criticado en varias ocasiones que la Iglesia ignore a las mujeres„, ha presentado su dimisión al Papa tras aducir que su equipo editorial se siente rodeado "de un clima de desconfianza y de deslegitimación progresiva". "Tiramos la toalla porque nos sentimos rodeados por un clima de desconfianza y deslegitimación progresiva, desde una mirada en la que no sentimos estima y crédito para continuar nuestra colaboración", indicó en una carta.

Junto con Scaraffia, también han renunciado las once mujeres que colaboraban con la revista, que se publicará por última vez el próximo mes de abril.

La intelectual católica italiana, que se define como feminista, lamenta que han pasado de "trabajar desde el corazón del Vaticano con el corazón libre" y el apoyo de dos papas, a estar en un suplemento que "se ha reducido al silencio". "Volvemos a la costumbre anticuada y árida de elegir desde arriba, bajo el control directo del hombre, a mujeres consideradas de confianza", señaló.

Scaraffia remarcó que no se han sentido apoyadas por el nuevo director de L'Osservatore Romano (Andrea Monda) que, a su juicio, "apunta más bien a debilitar, lanzando colaboraciones e iniciativas que parecen ser competitivas, con el efecto de poner a las mujeres en contra, solicitar comparaciones abiertas y, por lo tanto, no considera que los miembros del equipo editorial sean de su confianza". Por su parte, Andrea Monda, ha desmentido que haya ejercido presiones en Scaraffia y su equipo. "He garantizado para Scaraffia y para el equipo editorial de mujeres, la misma autonomía y la misma libertad que han caracterizado la revista mensual desde que nació", dijo.