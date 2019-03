Los relatos secretos de 'Stranger things'

Este año tiene lugar uno de los regresos seriéfilos más esperados (con permiso de Juego de tronos): la tercera temporada de Stranger Things. Después de un año huérfanos de las aventuras del ochentero grupo de amigos de Hawkins, Once, Mike, Dustin y compañía vuelven en un verano de música, romances y peligrosas criaturas que se han abierto hueco desde "el otro lado". Hace tan solo unos días, Netflix publicaba el tráiler con las primeras imágenes de la serie, que llegará a la plataforma en streaming el próximo 4 de julio.

El grupo de jóvenes tendrá que enfrentarse a nuevas criaturas, incluso más grotescas que los demogorgon, y enemigos humanos que convertirán su apacible verano en una auténtica pesadilla. Además, la trama continuará profundizando en el pasado de Once, así como en la relación de los protagonistas con nuevos personajes que se introdujeron en la temporada anterior, como es el caso de Max y su misterioso y violento hermano Billy Hargrove, que encuentra un nuevo empleo como socorrista en la piscina del pueblo.

No obstante, para aquellos que no puedan esperar para disfrutar de los misterios y ese homenaje continuo a la cultura de los ochenta de Stranger Things, la editorial Dark Horse trabaja en dos cómics centrados en los relatos secretos de ese universo de ciencia ficción. El primero, titulado Stranger Things: El otro lado y que ya se publica en España de la mano de Norma Editorial, se centra en la estancia de Will Byers en "el otro lado", es decir, todo lo que no se vio en la primera temporada. "Silencioso. Oscuro. Frío. El mundo del revés es un lugar que hasta ahora solo se había visto en visiones y pesadillas. Will Byers no sabe cómo llamar al lugar lleno de sombras en el que se encuentra, pero está seguro de que está solo y en peligro. Un extraño monstruo le acecha en cada esquina y desde el otro lado le llegan voces familiares. Para sobrevivir, Will se aferra a las lecciones aprendidas con sus amigos y a la esperanza de poder volver con su familia", destaca su sinopsis oficial.

Igual de intrigante es la segunda obra, titulada Stranger Things: Six, un cómic que narra el misterioso pasado de una de las niñas, que al igual que Once, ha crecido bajo los experimentos y pruebas que realizaba el doctor Martin Brenner en el Laboratorio Hawkins. Mientras que Once tiene el poder de la telequinesis y Ochopuede crear ilusiones, Seis puede ver el futuro. Un don convertido en castigo al que tratará de sacar provecho para escapar de las instalaciones del Gobierno donde es retenida. El primer número de este cómic llegará a los quioscos de EEUU el 29 de mayo. Una buena forma de calentar motores antes de encontrarse de nuevo con las fauces de los monstruos del mundo del revés en la serie.