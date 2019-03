Ana Peleteiro e Luis Piedrahita estarán esta noite no 'Land Rober Tunai Show'

Un xoves máis, Roberto Vilar, Eva Iglesias e David Perdomo agardan os espectadores da Televisión de Galicia (TVG) co mellor humor nunha nova edición do Land Rober Tunai Show, que esta semana recibe a campiona de Europa de triplo salto, Ana Peleteiro. A galega vai experimentar o ritmo frenético do show nunha noite en que tamén estará pintando a mona o humorista Luis Piedrahita.

Este dúo explosivo vaise enfrontar ao xogo máis perigoso da televisión, xa que volve o Mira quen chama na súa versión orixinal. Os móbiles estarán sobre a mesa e calquera pode chamar aos teléfonos de Ana Peleteiro, Luis Piedrahita e Roberto Vilar para sorprendelos en directo.

Despois de que a semana pasada o público obrigara a Rober a ir nadar con tiburóns, este xoves poderán ver en exclusiva as imaxes desa experiencia subacuática. Atreveríase? E, por se fose pouco, o actor galego Xulio Abonjo visitará o programa para botar luz sobre o concurso máis famoso da televisión, un momento explosivo onde non se sabe se os lobos serán capaces de conseguir o ansiado bote.

Por outra banda, en A Revista de hoxe, as últimas técnicas agrarias serán o máis destacado do magacín da TVG, posto que asistirá en directo a unha demostración de maquinaria agrícola. O programa estará en Castro de Ribeiras de Lea, onde os agricultores demostrarán quen é o mellor manexando o tractor, empacando ou segando.