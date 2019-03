El asesino confeso de Diana Quer no irá a la audiencia preliminar

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, asesino confeso de la joven madrileña Diana Quer, no estará el próximo lunes, 1 de abril, en la audiencia preliminar en la que se determinará la procedencia de abrir el juicio oral contra él por la desaparición y muerte de la joven de 18 años en A Pobra do Caramiñal y si ha de ser un jurado popular y no un tribunal profesional el que ha de dictaminar su culpabilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia informó ayer de que la comparecencia está fijada para las once de la mañana, en el juzgado de Ribeira (A Coruña), y también de que la defensa no ha interesado la presencia del único acusado por este crimen, interno en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, de modo que no acudirá.

Una vez culmine esta convocatoria, el juez enviará la totalidad de la documentación a Santiago, pues será en esa ciudad, donde está la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que se celebre la vista oral, en una fecha que quedaría pendiente de fijar.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el Chicle, acusado de agredir sexualmente y asesinar a la chica, y le reclama una indemnización para sus padres, Juan Carlos y Diana, de 254.000 euros y de 36.000 para su hermana menor, Valeria.

En el escrito de acusación, el fiscal solicita prisión permanente por asesinato, una pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de detención ilegal, así como 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de agresión sexual. Igualmente, estima que procede imponer la medida de libertad vigilada por tiempo de entre cinco y diez años.

La joven Diana Quer salió 22 de agosto de 2016 a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba con su madre y su hermana, y nunca regresó. Meses después, El Chicle confesaría que el cuerpo de la joven se encontraba oculto en un pozo de una nave abandonada. La Fiscalía sostiene que hubo agresión sexual.