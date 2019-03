"Lo peor es encontrar los mismos platos vayas donde vayas"

Hace diez años lanzó Mikel López Iturriaga El Comidista, uno de los blogs más populares de crítica gastronómica, convertida ahora una web que aborda todas las facetas del buen comer.

Una gran superficie comercial publicita su sushi como el mejor de España, pues así había resultado en una cata a ciegas de El Comidista. Está usted hecho un influencer.

No me identifico yo mucho con la etiqueta de influencer y todo lo que conlleva de frivolidad, de ciertas prácticas de promoción en las redes que no me gustan mucho. Hombre, como persona que tiene cierta influencia sí, después de tantos años que llevamos con El Comidista hemos cuidado mucho el ser creíbles y no hacer cosas raras para que la gente confíe un poco en nuestro criterio.

Y encima no pilla nada, a diferencia de un influencer.

Yo algunas veces he colaborado con marcas pero, si cobro por ello, digo que es una cosa patrocinada. Lo que me parece mal es hacer esas cosas sin avisar.

En el mundo de la gastronomía parece muy fácil engañarnos...

Sí, por desgracia es bastante común el gato por liebre. La única arma contra los engaños y la desinformación es estar lo más informado posible. Cuanta más crítica gastronómica en buenas condiciones te llegue más difícil será colártela.

¿Cuáles son las peores modas gastronómicas?

La peor moda es la de que te encuentres los mismos platos en todas las cartas, vayas donde vayas. Esas cartas estándar con el tartar de atún, el ceviche de no sé qué , la carrillera con no sé qué, la torrija caramelizada, las croquetas... Parece que haya un señor en España diseñándolas todas iguales. Esa uniformidad en los platos de moda me pone bastante de los nervios. Yo prefiero un restaurante que se salga un poco de las tendencias, pero si ponen estos platos es porque están de moda y la gente los pide, pero es un poco aburrimiento. También me pone de mala leche que en algunas ciudades sea más fácil encontrar platos exóticosque los tradicionales. En Barcelona hay más sitios de ramen que de escudella. Me parece muy bien abrirnos a otras culturas pero a veces no valoramos nuestra tradición.

Decían algunos gurús que 2019 iba a ser el año del veganismo.

Yo al veganismo no lo calificaría de moda. Es un fenómeno en ascenso y tiene mucho que ver con el cambio que ha habido respecto a los animales. Antes los veíamos como cosas y ahora hay una mayor sensibilidad, apoyada en avances científicos que demuestran que los animales tienen muchas capacidades, cómo sienten, etcétera, que no están tan lejos de los humanos, y eso en la alimentación tiene una derivada. Es una opción respetable, a mí me costaría hacerlo, pero sí intento reducir mucho la cantidad de productos de origen animal que como, por cuestiones éticas y de salud.

Una estadística asegura que el subidón lo registraban los bares de toda la vida, no los restaurantes de alta cocina

No conozco los datos, pero no me extraña nada. España es un país muy de bares. El problema de la alta cocina en España es que no sé si ha sabido comunicar lo que es, lo que significa y sus valores. Mucha gente entiende la alta gastronomía como una cosa de pijos y de cuatro cocineros locos, que se ponen a hacer florituras, esferificaciones, humos y espumas y cosas raras y no es eso la alta gastronomía. Un restaurante de alta cocina cuesta dinero, te dan cosas y aplican técnicas que cuestan mucho esfuerzo. Imagino que a un chef de alta cocina le gustaría dar un menú de treinta euros pero es que no le salen las cuentas. Al final los bares y cafeterías son los sitios más económicos en un país muy dado a los bares por cuestiones culturales, de clima. Nos encanta salir de bares y quizás no somos tanto de ir a un sitio y de emplatarnos con más ínfulas.

Ha empezado una nueva edición de MasterChef, la séptima ya; ¿no percibe saturación de la gastronomía en la televisión?

Yo no sé si MasterChef es un programa de gastronomía. No hay tanta gastronomía en televisión, realmente hay mucho concurso y mucho programa de recetas, pero más allá de eso tampoco veo mucha información de gastronomía en televisión. Salvo MasterChef, el fenómeno de los concursos ha ido de capa caída. Las fórmulas con famosos o con niños le han dado vida al programa. A la gente le siguen gustando y las audiencias funcionan, pero a mí hace tiempo que dejó de interesarme, aunque reconozco que a la gente le sigue gustando, y que aguanten tiene su mérito, alguna virtud tendrá.