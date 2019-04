"Hay que hablar el idioma de los jóvenes y también escuchar su música"

Carmen Santana cuida a tiempo completo a uno de sus nietos, de 13 años. Y como es de las que quiere entrenarse para poder ayudarle a superar los retos del nuevo milenio –—léase drogas, el bullying o el control de los videojuegos—,se apuntó a las escuelas de abuelos educadores. Porque, alega, aunque crio a cuatro hijos, "no es lo mismo antes que ahora" y hay que actualizarse.

"Hoy en día los abuelos tenemos que echarle una mano a la juventud. Si no, no son capaces de salir adelante. Y aportamos nuestro granito de arena para cuidar a los niños. Aunque a los padres tener que marcharse y dejar a los niños en una guardería o con los abuelos también les supone un mal trago, aunque sepan que están cuidados", indica Carmen, quien explica que lo que más le preocupa, del "mundo de ahora", es "lo de la droga". "Que si entran en internet y alguien se hace pasar por un amigo y no lo es. Ese es el miedo", destaca esta abuela gallega, y añade: "La juventud, está muy espabilada.A veces no sabes qué idioma están hablando, pero hay que hablar el idioma de ellos y también escuchar la música que escuchan. Hay que ponernos a tono", aconseja