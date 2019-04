Blázquez asegura que los abusos del clero no pueden quedar "impunes"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, aseguró ayer que los delitos de abuso sexual a menores en la Iglesia "no pueden quedar impunes" aunque añadió que no pueden "cancelar" los casos ocurridos en el pasado. Así lo precisó durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, que se celebra esta semana en Madrid y que reúne a todos los obispos de España.

Blázquez indicó que todos comparten "la responsabilidad de proteger a los menores" y por ello, de "contribuir a que se haga justicia".

"Pueden ser también delitos, que por respeto a quienes han padecido esta acción abominable no pueden quedar impunes; la víctima, la familia, la Iglesia, la sociedad exigen que no se oculten, que sean juzgados, que no queden impunes, que se corte la difusión de este mal", subrayó el presidente de la CEE.