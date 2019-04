Acusaciones de plagio en el final de'The Walking Dead'

Fotograma de la serie 'The Walking Dead'.

Fotograma de la serie 'The Walking Dead'. L.O.

El final de la novena temporada The Walking Dead trajo el invierno y con él los zombies congelados. Como era de esperar, los fans no pudieron evitar compararlos con los Caminantes Blancos de Juego de Tronos, además de criticar algunos inexplicables detalles. "La idea era que se congelan y preservan durante el invierno, y cuando todo se derrite, vuelven a la vida y se ocupan de sus asuntos", explicó el creador de Walking Dead, Robert Kirkman durante el evento Walker Stalker Cruise 2018 cuando le preguntaron acerca de los zombies en plena nevada.

Tanto los cómics como la serie han explorado diferentes tipos de caminantes, incluidos algunos que son menos activos; en los cómics, a estos caminantes se les suele llamar acechadores. Durante la primera temporada de la serie, algunos caminantes mostraron signos de inteligencia. Es el caso de la esposa de Morgan, que aparece pateando el picaporte de su antigua casa.

Aunque esos atributos se desecharon rápidamente y desde entonces los caminantes se han vuelto más simples en sus habilidades, esto podría explicar por qué algunos caminantes se congelaron y se volvieron totalmente rígidos, mientras que otros pudieron salir de la nieve y atacar a los protagonistas.

"¿Cómo es posible que los caminantes en la superficie estén congelados pero que los caminantes enterrados en la nieve no lo estén?", apuntó un fan en Twitter. "¿Así que los zombies que están de pie están congelados, pero los que están bajo un manto de nieve pueden moverse? Parece real", añadió otro fan.

Además de estas críticas, algunos espectadores no pudieron evitar culpar a la ficción de AMC de copiar a Juego de Tronos debido al enorme parecido entre sus zombies y los Caminantes Blancos del Rey de la Noche.

"La semana pasada fue la Boda Roja... Quería decir la Feria Roja, esta semana el invierno ha llegado y con él, los Caminantes Blancos. ¡ The Walking Dead está yendo a donde no ha ido antes ninguna otra serie!", señaló con ironía un espectador. "¿Estoy viendo The Walking Dead o Juego de Tronos? Porque solo veo un montón de Caminantes Blancos", agregó otro tuitero.

Por otra parte, el estreno inminente de la temporada final de Juego de tronos, ha provocado que imágenes inéditas de los nuevos capítulos hayan salido a la luz. Por internet corren como la pólvora dos nuevos adelantos de esta ficción que incluyen el esperado encuentro entre Jon Snow y Arya.

Estos teasers aún no han sido publicados por la cadena, pero se han hecho virales en apenas unas horas. Además de la reunión entre Arya y Jon, también aparecen Tyrion Lannister, Varys y Davos mirando hacia el cielo con el vuelo de un dragón.