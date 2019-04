Científicos gallegos avanzan contra uno de los tumores de mama más agresivos

Científicos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) acaban de descubrir una marca epigenética (biomarcador) que permite predecir si una paciente con cáncer de mama triple negativo responderá bien a la quimioterapia. Este hallazgo permitirá avanzar en la lucha contra este tipo de tumor, el triple negativo, caracterizado por su elevada agresividad así como por su mal pronóstico.

El avance se recoge en la revista oficial de la Clinical Epigenetics Society (Clepso), denominada Clinical Epigenetics. El co-primer autor del artículo y estudio Ángel Díaz-Lagares „del IDIS„ explicaba ayer a este periódico que "es importante este descubrimiento porque se está viendo que el cáncer es una enfermedad heterogénea, donde no todas las pacientes responden de la misma manera al mismo tratamiento. Es muy importante personalizar la terapia".

"Para personalizar el tratamiento, aclaró, necesitamos saber cuáles son las características del tumor en cada enferma de manera que analizando esta firma epigenética en las pacientes de mama, antes de empezar el tratamiento, podemos saber cómo son y si es adecuado aplicarles quimioterapia". De no ser adecuado, "lo ideal sería no dar este tratamiento y buscar otras opciones terapéuticas", agregó Díaz-Lagares (Ferrol, 1978).

De esta manera, "se ganaría tiempo" en la lucha contra el tumor. Imaginemos que la paciente no responde bien a la quimioterapia pero no lo sabemos a priori, el tumor seguiría creciendo lo que empeoraría el pronóstico.

No obstante, si sabemos de antemano que la quimioterapia no va a ser eficaz, esta no le sería administrada, con lo que se podría echar mano de otros tratamientos más efectivos para esa persona concreta. Sin la quimioterapia, además, se evitarían toxicidades y otros posibles problemas.

Díaz-Lagares detalló que "en la investigación,hemos identificado una marca epigenética que se denomina metilación y que afecta a dos genes concretos (Ferdl3L y TRIP10) de manera que, cuando esa marca está en esos dos genes, las pacientes van a responder al tratamiento y cuando analizamos esa marca y está ausente en esos dos genes sabemos que las pacientes no van a responder".

El grupo de investigación de Díaz realizó el estudio junto al Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia y el Idibell catalán.

Los tres han solicitado la patente y "nos la han concedido para este método para predecir la respuesta a la terapia. Esto implica que algún laboratorio comercial se pueda interesar por este producto y obtener la licencia para desarrollarlo y comercializarlo, así podría llegar a los hospitales", señaló Díaz. El científico ferrolano aclaró que "al menos que un grupo de investigación esté asociado a una empresa, es difícil que pueda comercializar un producto. Al tener la patente, es posible que alguna compañía se pueda interesar", indicó.