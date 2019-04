Las universidades gallegas sumaron 3.820 trabajadores en los últimos diez años

Las embestidas de la crisis no han tenido clemencia con el empleo público. Pero incluso dentro de la difícil coyuntura que han atravesado „y todavía atraviesan„ las administraciones, hay excepciones que muestran un rostro que maquilla la huella de la recesión. Es el caso de las universidades. Los campus gallegos, pese a verse igualmente sometidos a las restricciones de la financiación pública, han sumado a su plantilla a 3.820 trabajadores en los últimos diez años y se han convertido así en las únicas entidades públicas que ganaron personal. El incremento responde a varios factores: entre ellos, la temporalidad y los esfuerzos por captar fondos para financiar su actividad investigadora, según los expertos consultados.

En 2008, cuando la crisis era un horizonte ya muy amenazante, las tres universidades contaban con 3.793 trabajadores. Hoy el número alcanza los 7.613, según la información recogida en el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que no se incluyen los contratos de menos de seis meses de duración. El cambio de paradigma se produce desde el último trimestre de 2011, cuando la plantilla de los centros rebasó el umbral de los 8.000 efectivos.

La situación de las universidades va a contracorriente de los que reflejan las entidades locales, la comunidad autónoma y la administración del Estado. Sus cuadros de personal, lejos de incrementarse, se desploman: ninguno recupera el volumen de empleo que tenía previo a la crisis. En el caso de los ayuntamientos y diputaciones, han perdido en una década 3.219 trabajadores. Y lo mismo ocurre en el caso de la Xunta, que se dejó 1.857, y con los funcionarios a cargo del Estado, que perdieron 2.413 contigentes durante el mismo periodo.

Hay varias teorías que pueden explicar esta ganancia de personal en tiempos convulsos. El profesor de Economía Alberto Vaquero habla por ejemplo de cómo el auge de los máster ha llevado a las universidades a explotar un perfil más "profesionalizante", y por tanto a personas que imparten de forma puntual contenidos específicos de la programación. "A lo mejor, puntualmente, para cubrir ciertos huecos se contrata a un asociado o a un conferenciante para unas horas". Unos títulos que „añade„ se sufragan básicamente "con la matrícula de los alumnos", sin necesidad de insuflar fondos públicos extra.

Un segundo motivo que perfila Vaquero apunta a la captación de financiación externa (procedente de Europa o firmas privadas) para sufragar proyectos de investigación. Aunque muchos de ellos se dirigen "a comprar infraestructura", también los hay que permiten la contratación de "personal de investigación (no docente) para tres o cuatro años", sentencia.

Otro punto de vista aporta Javier Ferreira, gerente de la Universidade de Santiago (USC). En su caso, señala que fue sobre todo a partir de 2011 cuando empezaron a notarse las sacudidas de la recesión, unos años en el que Plan Bolonia estaba en plena fase de consolidación en las facultades gallegas, con un nuevo modelo que favorecía, además de las clases magistrales clásicas, nuevos formatos: clases interactivas, lecciones de laboratorio o, en definitiva, el reparto de alumnos en grupos más reducidos.

Pero, sobre todo, Ferreira apunta al troceo de algunos contratos que dejaban vacantes profesores o personal consolidado. "Es posible que lo que ocurriera fuera un recorte sustancial de profesorado estable y su sustitución por personal temporal", analiza.

De hecho, según los datos que maneja el centro compostelano, la "tasa de precariedad" del personal entre los años 2011 y 2018 fue del 36%. Detrás del dato se pueden esconder ejemplos como el de los docentes titulares o catedráticos que, llegado el tiempo de su jubilación, son relevados por al menos dos profesores contratados de forma temporal.

Con todo, esa circunstancia no implica en sí un crecimiento en la masa salarial, dado que, en particular en la USC, la "carga docente" se ha mantenido ajena a cambios. ""Hemos perdido alumnos, pero eso no implica que redujésemos las horas", precisa Ferreira. Vaquero, por su parte, agrega que el personal no fijo está exento de percibir los "trienios" y otras prerrogativas de las que sí gozan catedráticos o profesores titulares.

Vaquero advierte de la diferencia entre un profesor fijo y un asociado a la hora de ofrecer un contenido de calidad a los alumnos. "La universidad española tiene que pasar de ser únicamente un centro de docencia a ser algo más; esto no es una escuela de negocios. Hay otros productos, y esto también hay que pagarlo", dice.