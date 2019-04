Peza do Rei: El vino que enamoró a Obama

Peza do Rei no es solo el nombre del vino que viajó a América por encargo del mismísimo Barack Obama, ni tampoco de referencias múltiplemente premiadas en citas como la Cata Oficial de Galicia, sino que también lo es del emblemático viñedo de siete hectáreas orientado hacia el sur que Adega Cachín posee en A Teixeira y, sin él, estas elaboraciones no serían posibles. Plantado en bancales y ubicado cerca del Mosteiro de San Paio de Abeleda, acepta visitas de todo aquel que quiera con reserva previa a través del número de teléfono 619 85 92 81. Un lugar perfecto para entender la tradición legada de padres e hijos y la belleza de la D.O. Ribeira Sacra.