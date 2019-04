Elba sufre un Waterloo televisivo

Solo hay una razón para asomarse a una serie como Turn Up Charlie. Se llama Idris Elba y es una de las presencias más robustas que ha dado la pequeña pantalla en los últimos tiempos. La grande aún no sabe qué hacer con su imponente figura y su vozarrón intimidante (en versión original, claro, doblado pierde muchísima intensidad). Se empezó a dejar notar a principios de siglo en The wire, que sigue siendo una de las mejores series de todos los tiempos, por si alguien tiene la tentación de olvidarlo. Después hizo una cantidad asombrosa de bodrios, bodrietes y bodriazos hasta que en 2002 le llegó una oportunidad de oro que no desaprovechó: Luther. Demoníacos guiones de thriller a la inglesa con pocos episodios (los británicos son muy suyos cuando se trata de hacer las cosas breves y doblemente buenas) y de una potencia poco común, sobre todo cuando el drama llamaba a la puerta del policía descarnado que encarnaba un Elba metido en el papel hasta las cachas. Y que echaba chispas cuando entraba en escena una inquietante Ruth Wilson como fascinante malvada despiadada y lúcida que mantenía con Elba una relación de atracción fatal.

Podría pensarse que los avispados productores y directores caerían en la cuenta del poderío del actor aún sin explotar, desaprovechado hasta entonces de manera incomprensible. Que le lloverían proyectos interesantes. Incluso sonó para ser un futuro James Bond negro. Pues no. Elba siguió con los papeles secundarios (¡aparecía en Ghost Rider: Espíritu de venganza!) y salvo su esforzado protagonismo en Mandela (la película era muy poca cosa) le vimos vagar sin rumbo por los Thor, por Pacific Rim, por Caza al asesino, por... Estaba extraordinario en Beasts of no nation, pero ¿quién la vio? Para colmo de males, las siguientes entregas de Luther no tuvieron tanta fuerza (se recuperó algo la última temporada con el regreso salvador de Ruth Wilson, pero la fórmula ya había perdido encanto). Y ahora se ha dejado engatusar por la necesidad de demostrarnos que, además de un notable actor dramático, puede ser gracioso.

La elección no puede ser peor. Turn Up Charlie (Netflix) es lo más parecido a un amigo pelmazo que se empeña en contar chistes malos porque se cree simpático y nadie se atreve a decirle que se calle ya, por favor. Por piedad. La vida de Charlie, un DJ de vida disipada y solterón, no tiene el menor interés. Y cuando vemos que la trama se mete en camisas ternuristas de once varas con niña incluida a la que debe cuidar no queda más remedio que echarse a temblar. Con gags como el del perro que caza un vibrador, diálogos sosos, situaciones de rácana imaginación, personajes planos y un Elba cuya vis cómica es, en este caso, mínima, la serie se hace, pese a su brevedad, interminable, y solo el respeto retroactivo por su estrella impide mandarla a paseo cuanto antes.

El futuro de la carrera profesional del intérprete Idris Elba sigue siendo un misterio aunque a la vista de los títulos de ficciones en posproducción, preproducción y anunciados que llevan su nombre, su cuenta corriente debe estar a reventar. Enhorabuena.