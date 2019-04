La eutanasia entra en la campaña electoral

El caso de María José Carrasco, una enferma terminal a la que su marido ayudó a morir ha reabierto el debate sobre la eutanasia. En plena precampaña electoral, todos los partidos e incluso la Iglesia quisieron ayer posicionarse sobre este tema. En paralelo, un centenar de personas se manifestaron ayer en Madrid para exigir que se regularice la eutanasia y una petición a través de change.org para que la Fiscalía no presente cargos contra Ángel Hernández, el marido de Carrasco, logró reunir 234.000 firmas en solo 24 horas.

Tras las declaraciones el pasado jueves de Pedro Sánchez en las que aseguraba estar "sobrecogido y emocionado" por la historia de Ángel y María José y que estudiaba pedir el indulto para él, el Gobierno se motró ayer más cauto. La portavoz, Isabel Celáa, expresó el deseo del Ejecutivo de impulsar "la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas" y llevarlo "cuanto antes" al Parlamento para su aprobación, algo que ya hicieron en su momento pero que obtuvo el bloqueo de Ciudadanos y PP.

Desde el Partido Popular reprochan al PSOE y al presidente del Gobierno su "electoralismo' por abrir un debate sobre la eutanasia en plena campaña, mientras que se mantiene en su postura de apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que se encuentran en el "proceso de morir". En este sentido, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió que en el debate sobre la eutanasia no se utilice "el sufrimiento ajeno para hacer campaña electoral" y recalcó que, si las iniciativas legislativas sobre esta materia que tenía en trámite la Cámara no se aprobaron, es porque el Gobierno anticipó las elecciones.

Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, defendió la necesidad de regular la eutanasia y recordó que la ley impulsada por su partido de muerte digna y cuidados paliativos no salió porque Sánchez convocó elecciones. Albert Rivera aseguró que no "pondría la mano en el fuego" de que en la misma situación que Ángel no hiciera lo mismo. Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es "indecente" que una persona pueda ser detenida y encarcelada por "un acto de humanidad" como ayudar a morir a su esposa y apuesta por regularizar la eutanasia. Vox pide no "promocionar" la eutanasia sino ampliar y mejorar los cuidados paliativos.

El debate sobre la eutanasia llegó incluso a la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuyo secretario general, Luis Argüello, afirmó a yer que "la muerte provocada no es la solución a los conflictos". "No pienso en la cárcel para nadie, pero sí en la necesidad de apoyar cualquier decisión que evite que la muerte sea la solución de los problemas", señaló.