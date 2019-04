Médicos supeditan dejar el paro a una mesa de "diálogo" con voluntad de resolución

El primer encuentro del comité de huelga de Atención Primaria y el Sergas no tuvo éxito. Por ahora se mantiene el paro de los días 9, 10 y 11 de la próxima semana. Se prevé otra reunión el lunes, con la posibilidad de solventar in extremis la huelga, pero ayer la oferta de la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Margarita Prado, de negociar en una mesa sectorial con los sindicatos los aspectos "laborales" si se desconvocaba el paro, no convenció al comité, que apunta además a los componentes "asistenciales".

Médicos como Jesús Sueiro, vocal de la Asociación Galega de Medicina Familiar, reprochan que el Sergas "parezca reducir todo" el problema en el nivel asistencial a un conflicto laboral. "Es un mal diagnóstico", critica, como señala también Xosé Maria Dios, de la Coordinadora Galega de Atención Primaria.

Sueiro explica que el comité de huelga hizo una "contraoferta": constituir una mesa "de diálogo" con todos los miembros del comité con el "compromiso" de abordar los puntos que motivan el paro (más fondos y personal en Atención Primaria, fin de la precariedad y del conflicto con los PAC y gerencias para Primaria).

María Xosé Abuín, de CIG, incide en que la huelga es un "instrumento", y no un "fin", y que se trata de "mejorar la calidad de Atención Primaria", de modo que plantean que la reunión del lunes, que será "determinante" en si siguen o no adelante con el calendario de protestas „como defendió Ángel Cameselle, de CCOO„, tenga "capacidad de resolución" para empezar por la "mesa de diálogo" y abordar el resto de los puntos.

El comité de huelga de los Puntos de Atención Continuada (PAC) también se reunió ayer con representantes del Sergas y entregó un documento con sus reclamaciones. Desde la Consellería de Sanidade aseguraron que analizarán las peticiones para ver si "hay posibilidad de mejora" y convocará a las organizaciones a una nueva reunión.