Los obispos apoyan los cursos de "sanación espiritual" para gais

La Conferencia Episcopal Española (CEE) apoya al obispo de Alcalá de Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Plá, y los cursos de "sanación espiritual" dirigidos a homosexuales y que se celebran en su diócesis porque se trata de "acompañar a las personas que lo deseen desde el discernimiento espiritual", según afirmó ayer el secretario general de la CEE, Luis Argüello, quien aseguró sin embargo que no cree que la homosexualidad se pueda curar.

Los obispos expresaron así su "apoyo y afecto" a Reig Plá y a los colaboradores del centro de orientación familiar (COF) Regina Familiae de su diócesis, y tacharon de "ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada" las noticias de esta semana sobre los cursos.

Argüello insistió en defender la libertad de conciencia de los individuos para buscar "ayuda y acompañamiento" en personas e instituciones que les merezcan confianza como puede ser la Iglesia "si creen que tienen un cuerpo de varón o mujer y una orientación que, en principio, no les parece de acuerdo a ese cuerpo y lo viven con preocupación y malestar". No obstante, Argüello enfatizó que estos días le han preguntado si cree que "la homosexualidad se cura" y que su respuesta ha sido "no". "La sanación espiritual tiene consecuencias en la vida de las personas para bien, pero no hay una terapia restaurativa", sostuvo el portavoz de los obispos.

En esta línea, señaló que es usual que la Iglesia utilice el término "salud, sanación y curar" pero solo desde el punto de vista espiritual. Y quiso dejar claro que la Iglesia no es experta en medicina y cualquier cuestión médica "no es de su competencia directa".