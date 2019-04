'Patapúm p'arriba'

Sí, la tele, ya voy, pero antes debo señalar que hay carreteras con baches y curvas peligrosas. Habría que cerrarlas. De hecho todas las carreteras y autovías del Estado tienen en algún sitio algún defecto en el firme, alguna señal o algún peralte, así que habría que enfrentarse al problema cerrándolas todas.

Respecto a la tele, hay cosas muy malas, pero es que hay centros educativos públicos que tienen alumnado que suspende. Habría que cerrarlos. De hecho, todos los colegios, universidades e institutos públicos llevan siglos con el fracaso escolar en todos los cursos de todos los niveles educativos, así que habría que enfrentarse al problema cerrándolo todo de arriba abajo.

En la tele, además, muchas cosas no nos gustan, pero tampoco nos gustan las listas de espera en el sistema sanitario público. Y hay alguna especialidad médica con una lista de espera que hace esperar más que en un chiringuito de verano en hora punta. Habría que cerrarla. De hecho, en nuestro sistema sanitario público hay algún grifo que gotea, algún baño con algo sucio, y alguna bacteria malota por algún resquicio de algún rincón de algún edificio de algún hospital, así que habría que enfrentarse al problema cerrándolo todo de todo del todo.

¡Y la tele! Hay algunas teles públicas que algunas veces hacen algunas cosas mal. A mí me lo van a decir. Habría que cerrarlas. De hecho, en todas las cadenas de todas las corporaciones y organismos nacionales y autonómicos que gestionan todas las teles públicas hay algunos informativos que informan mal, algunos programas de humor que maldita la gracia, y algunos programas de entretenimiento que aburren, así que habría que cerrarlo todo de todo con todo sobre todo del todo.

Primero, Vox pidió el cierre del andaluz Canal Sur, y Teodoro García, secretario general del PP, dijo preferir "no tener Canal Sur y tener endoscopios". Ahora, Pablo Casado dice en El hormiguero, que cerraría la catalana TV3 "si se estima que hay programas en los que directamente la línea editorial no es resoluble". Cómo los entiendo. No hay mejor manera de gestionar un servicio público, de administrar lo común, de gobernar, que cerrar y patapúm p'arriba.