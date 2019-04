Feijóo reconoce que se "equivocaron" en la planificación de médicos del Sergas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió ayer que se han "equivocado" en la planificación de profesionales sanitarios "desde el punto de vista de médicos de familia y pediatras", al tiempo que reprochó al Ministerio de Sanidad que rechace un MIR extraordinario para paliar este déficit. "La ministra ha dimitido de sus responsabilidades", lamentó el titular de la Xunta en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que recordó que "el Ministerio ha dicho que no a un MIR extraordinario" que le ha reclamado Galicia.

El mandatario gallego insistió en que "no hay médicos de familia ni pediatras" y cuando hay una baja o un permiso no se pueden sustituir estos profesionales y sus compañeros de centro de salud deben asumir sus cupos ante estas ausencias. "No tenemos médicos suficientes en Atención Primaria", resaltó Feijóo, para añadir que "hay mayor frecuentación" en los servicios de salud y más pacientes con patología crónica. No obstante, valoró que, según el último Barómetro sanitario, "en Galicia se espera la mitad para ir al médico de Atención Primaria" que la media de España.

Preguntado sobre si para que sindicatos y profesionales desconvocaran las tres jornadas de huelga de esta semana la Xunta ha comprometido un incremento presupuestario, el presidente gallego replicó: "Si coge lo firmado, ese titular no se corresponde con el texto". Al respecto, Feijóo explicó que la Administración gallega se ha "comprometido" a que "todos los médicos que tengan contrato temporal" se le haga uno de un año prorrogable a tres. "No hay ningún otro planteamiento en cuanto a incremento salarial", concluyó.

Por su parte, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, insistió en que trabajan "desde hace tiempo para encontrar soluciones a los retos en Atención Primaria", como la mayor demanda por la cronicidad. En una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Campa explicó, con respecto al acta firmada el lunes por sindicatos y el Sergas para desconvocar la huelga, que trataron "de recoger en el acuerdo separar las reivindicaciones de contenido laboral, con un diálogo con las organizaciones sindicales".

"Estamos trabajando en establecer una serie de propuestas que los profesionales están proponiendo", afirmó. "En esta fase de construcción de diálogo pretendemos que tenga cabida la participación y propuestas de los colectivos implicados en Atención Primaria", abundó el gerente del Sergas.

Preguntado sobre si habrá gerencia de Atención Primaria como reclaman profesionales sanitarios y sindicatos, el gerente del Sergas consideró "fundamental" que "exista la mayor cooperación posible entre Atención Primaria y los hospitales". Por ello, abogó por "trabajar en mejorar la coordinación y los sistemas que puedan hacer que el paciente no note la diferencia de nivel sino que esté atendido donde deba".

Fernández-Campa subrayó que "separar estructuras difícilmente puede contribuir a mejorar la coordinación", pero indicó que "el reto fundamental es mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales".

Para el gerente del Sergas "existen muchos colectivos que trabajan por mejorar la asistencia sanitaria en Atención Primaria" y "todos tienen una visión dentro de su ámbito de lo que se debe hacer o medidas a implementar". Fernández-Campa insistió en que hablaron "con casi todos esos colectivos". "Entendemos que a través de ese diálogo existen medidas que se han consensuado", apuntó, para incidir en que "no se trata solo de hablar, sino de ir implementado medidas". Y recordó que Galicia tiene "muchas medidas a corto plazo", que en seis meses tienen que estar implantadas para después evaluar la implantación de las mismas. Además, reiteró que el Ministerio de Sanidad "tiene un papel importante" porque la formación de especialistas, que es un "problema que existe" ya que "no hay suficientes en medicina familiar y comunitaria", constituye "una competencia que le corresponde".