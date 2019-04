El Sergas rechaza estabilizar a especialistas "cuanto antes" como piden los médicos

Estabilizar "cuanto antes" y de forma "automática" como interinos a los facultativos que lleven más de un año con contratos encadenados en los hospitales gallegos era la principal demanda con la que acudían ayer a negociar con la Consellería de Sanidade los colegios médicos gallegos. Sin embargo, su petición fue rechazada. Como explicaba ayer el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, José Luis Jiménez, el Sergas alegó que la legislación actual hace "imposible" la opción de su propuesta de estabilización "extraordinaria automática".

Con todo, se declaró "moderadamente satisfecho" del encuentro que mantuvieron para intentar negociar el nuevo sistema de contratación de especialistas ya que el Sergas se comprometió a realizar un "mapa" por eoxis que permita determinar cuál es la situación de cada centro, para ver cómo y por qué se cubren estos puestos, lo que destaca como "el compromiso más interesante" del encuentro. Confía en que la Xunta los convoque de nuevo en breve, como mucho un mes, para mostrarles ese diagnóstico. A partir de ese mapa, Sanidade les traslada que intentará hacer un esfuerzo para sacar el mayor número de interinidades para estabilizar "lo máximo posible". "Lo importante", dice, es que al final, las plazas salgan. "Si es por vía automática es mucho mejor, por vía DOG, con la lentitud que supone, no es tan bueno", afirma.

Sin embargo, los tiempos de la administración también tienen sus ventajas. Porque si bien no hubo un compromiso explícito de la Xunta para posponer la puesta en marcha del sistema de listas de contratación, que regirá a partir de ahora en estos casos, hasta la resolución de la próxima OPE para no dejar en "desventaja flagrante a los que se no se presentaron a las dos últimas", los plazos juegan "a favor". El sistema de listas precisa un tiempo y "probablemente" hasta bien avanzado el primer trimestre de 2020 no se pueda poner en marcha. Incluso podría colarse, aventuran los médicos, alguna OPE.

La Xunta sí ve factible, como pedían, que en las interinidades que se saquen "se afine al máximo" la "especifidad, la especialización, las capacidades y habilidades específicas". Son aspectos que la Xunta debe abordar con los sindicatos. "No pretendemos suplantarlos, solo sacar compromisos a la Administración para que luego los negocie con los sindicatos", indica Jiménez, quien confía en que estarán de acuerdo "con la estabilización máxima de profesionales y sacar a luz al máximo todo lo estructural que está escondido en contratos de mes a mes o de dos en dos meses".

Desde Sanidade destacan el "interés común por la estabilización" y explican que ayer se abordó la "necesidad de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad" en la aplicación del sistema de listas de contratación temporal a los facultativos, pero "asegurando al mismo tiempo la concurrencia de profesionales con formación específica" para plazas con "exigencias técnicas concretas", garantizando además que el servicio prestado al ciudadano "no se vea afectado" en ningún caso. Se trata, añaden, de "apostar por la consolidación del empleo a través de las convocatorias de forma regular de las OPEs y de acuerdo con el Plan de Estabilidad de los profesionales que prestan servicio en el Sergas".

Por otra parte, Sanidade presentó ayer el borrador que regulará el Consello Técnico de Atención Primaria. En la redacción de la orden, a la que se pueden presentar alegaciones durante dos semanas, el Sergas señala que se considera "necesario" la creación de un comité que realice "funciones de asesoramiento" en el proceso de definición de líneas estratégicas para mejorar Primaria.