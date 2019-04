Archivada la denuncia por la muerte de una paciente en Santiago

La Fiscalía de Santiago ha archivado la investigación de una de las dos muertes denunciadas por una delegada sindical de O'Mega en el servicio de Urgencias del complejo hospitalario compostelano. Tras esta decisión, la abogada del sindicado estudia la documentación para decidir acudir a un juzgado de Instrucción.

Fuentes del Ministerio Público indican que se ha procedido al archivo porque "no se apreciaron indicios de delito" en el caso de una mujer que falleció tras permanecer media hora en el pasillo de Urgencias del Hospital Clínico. Mientras, la otra denuncia por la muerte de un paciente que estuvo tres horas y media en un pasillo sigue "en investigación" por parte de la Fiscalía.

El 11 de enero de 2019, según se recoge en el escrito de la Fiscalía remitido a la doctora Fátima Nercellas, de O'Mega, se recibió en Fiscalía denuncia en su condición de delegada sindical y de prevención por la muerte de un paciente en Urgencias del CHUS. "Tras la investigación se acordó el archivo por decreto de fecha 18 de febrero de 2019", expone el Ministerio Público en el escrito remitido a Nercellas.

Por su parte, esta facultativa indicó ayer que su abogada está estudiando qué van a hacer en relación a la denuncia "de esta señora que estuvo tirada media hora en el pasillo en estado grave". "Por mi sí. A ver qué decide la abogada", afirmó preguntada si quiere acudir al juzgado a presentar denuncia. Sobre la decisión de la Fiscalía ha comentado que "no ve delito en cuanto al personal, pero no va a investigar".

"Me llevé un disgusto", aseguró la delegada de O'Mega en relación a la decisión de la Fiscalía y explica que en el escrito recibido hace unos días el Ministerio Público, además, le indica que no puede ver el expediente completo. El 8 de marzo de 2019 la denunciante solicitó tener acceso al expediente para conocer "más a fondo qué investigación se hizo y por qué se ha decretado el archivo", expone la Fiscalía en el documento con fecha 5 de abril remitido a Nercellas. Argumenta al respecto que "la diligencia en cuestión está archivada y no ha sido judicializada" y añade que la denunciante "no tiene la condición de investigada". "Su petición se refiere a la totalidad de la información que figura en el expediente", indica la Fiscalía, donde recuerdan que no es preciso acceder al informe completo „que contienen datos personales del pacientes„ para conocer los motivos del archivo.