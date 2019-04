Manifestación, hoy, en A Coruña contra el cambio climático

El movimiento estudiantil contra el cambio climático 'Fridays For Future', inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha convocado este jueves una treintena de manifestaciones y concentraciones en toda España, varias en ciudades gallegas como A Coruña, Santiago y Vigo, para exigir a los partidos que concurren a las elecciones generales que reconozcan la "emergencia climática" tras el 28 de abril, día de la cita con las urnas. El recorrido de la manifestación convocada en A Coruña dentro de esta iniciativa partirá a las 18.00 horas del Obelisco y avanzará por Rúa Nova y las calles San Andrés, Torreiro, Real y Riego de Agua para concluir en la plaza de María Pita. Cientos de jóvenes gallegos ya secundaron, también en A Coruña, una protesta contra el cambio climático durante la huelga estudiantil convocada a nivel mundial el pasado 15 de marzo.

La fecha elegida ahora, en esta nueva jornada de protestas convocada para hoy, tres días antes de las elecciones generales "no es casual", admiten desde Juventud por el Clima, la red que impulsa el movimiento 'Fridays For Future' en España, ya que su objetivo es "situar la lucha contra el cambio climático en un lugar prioritario dentro de la agenda política".

"Sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, es fundamental que el nuevo Gobierno aborde con medidas eficaces lasituación de emergencia climática en la que nos encontramos", añaden los estudiantes en un comunicado, en el que denuncian la "connivencia y dependencia de muchos partidos con grandes empresas e intereseseconómicos que bloquean políticas reales contra el cambio climático".

El movimiento estudiantil lleva convocando concentraciones semanales en decenas de ciudades españoles cada semana desde el pasado mes de febrero, y sacó a miles de personas a la calle el pasado 15 de marzo, cuando se convocó una jornada de huelga internacional por el clima en países de todos los continentes.

En Madrid, es habitual que los viernes se convoque concentraciones frente al Congreso de los Diputados. En esta ocasión, la protesta se adelanta al jueves y se convierte en manifestación: desde las 18,30 horas en la Cuesta de Moyano, para recorrer el Paseo del Prado y finalizar, de nuevo, frente al Congreso.

En Barcelona la protesta también pasa al jueves, aunque mantiene el horario y escenario de todas las semanas: a las 12,00 horas en la Plaça de la Universitat. En Valencia, el movimiento por el clima ha convocado a las 12,00 horas en la Plaza de la Virgen, mientras en Sevilla hay doble protesta: al mediodía concentración en la Plaza Nueva, mientras a las 18 horas saldrá una manifestación desde Las Setas hasta la sede del Parlamento andaluz.

En Bilbao, la concentración se celebrará a las 18 horas en la Plaza Moyúa, misma hora a la que se han convocado convocatorias en A Coruña, Santiago, Donosti, Pamplona, Zaragoza, Tarragona, Ibiza, Alicante, Málaga, Huelva y Santa Cruz de Tenerife.

Además, también hay concentraciones y protestas programadas este jueves en Vigo, Oviedo, Burgos, Valladolid, Zamora, Salamanca, Girona, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Palma, Vinaròs (Castellón), Castellón de la Plana, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria.

EL CLIMA, AUSENTE EN LOS DEBATES

El movimiento estudiantil 'Fridays For Future' ha calificado este miércoles como "terrible" que el cambio climático haya estado ausente de los dos debates electorales de los candidatos a la presidencia del Gobierno televisados esta semana.

"No sabemos cómo decirles que nos queda poco tiempo", se queja a Europa Press la estudiante de Derecho y miembro de 'Fridays For Future' Irene Rubiera. "Nos parece terrible. Han demostrado que no les parece importante, no ocupamos ni 15 segundos", añade la joven activista.

Los jóvenes por el clima lamentan que la situación del planeta no haya penetrado en la campaña. "Cuando empezó a incendiarse Notre Dame --la catedral de París-- en menos de 24 se habían recaudado cientos de millones para restaurarla y recuperar su esplendor. Llevamos años avisando de que el planeta está literalmente en llamas, y nadie hace nada", apostilla Irene Rubiera.