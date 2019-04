Tres de cada cuatro colegios públicos de Galicia ofertan ya jornada continuada

En la Comunidad Valenciana los progenitores también sucumben a los encantos de la jornada continua. Era una de las comunidades donde más centros educativos resistían con clases por la mañana y por la tarde y, aunque la balanza sigue inclinándose, por cantidad, a favor del turno partido, la votación positiva en 38 colegios este mes sitúa más cerca de superar el listón del 50% a las sesiones académicas concentradas, que pueden considerarse una institución en Galicia.

En la comunidad hace ya más de treinta años que un grupo de colegios actuaban de conejillos de indias de la jornada escolar única, que se estrenó con carácter experimental el curso 1987/88, hace ya unas cuantas reformas educativas, con 18 centros de la provincia de A Coruña y 17 de Pontevedra. Con el paso del tiempo, lo que era una opción minoritaria se ha convertido en la preferida de los colegios públicos de infantil y de primaria de Galicia: el 75% de los centros, con la aquiescencia de padres y docentes y el beneplácito de la Xunta, optaron por la modalidad de concentrar las clases. No obstante, como ocurre con la demografía, parece haber dos Galicias en eso de cómo repartir mejor el tiempo en el colegio. Mientras en las provincias atlánticas, con Pontevedra a la cabeza, los colegios que obligan a los niños a acudir a las aulas por las tardes son casi residuales, un 7,7% del total de escuelas de educación infantil y centros de infantil y primaria públicos, y poco más del doble, el 18%, en A Coruña, en las provincias del interior sigue mandando la vieja escuela.

En este dato puede influir que el ritmo en las zonas más rurales y con más dispersión lo marca el servicio de transporte. De hecho, para autorizar la implantación de la jornada única, se requiere el visto bueno del Servicio de Transportes de la Consellería, que, según la normativa, "será favorable" si el cambio no conlleva elevar el coste de transporte o de comedor.

Aunque son padres y docentes quienes tienen en última instancia la palabra de optar por uno u otro modelo, son los más pequeños de la casa los que tienen que vivirlo. Para los sindicatos educativos la respuesta está clara: mejor la jornada continuada, concentrada. Frente a los reproches desde algún sector de que los docentes son parte interesada, laboralmente, en el reparto de las horas, los profesores consideran que todo el mundo sale ganando siempre y cuando se tengan en cuenta ciertas consideraciones. Como explica por ejemplo Julio Díaz, presidente de ANPE en Galicia, su colectivo es partidario de la jornada continua. Por un lado, alega, los escolares también tienen que pasar tiempo con sus padres, otra de las razones que alega Díaz para defender el modelo de clases sin pausa. "Si hay un arraigo familiar el comportamiento de los chicos es distinto", argumenta. Para el representante de ANPE además la jornada continua es "buena" al permitir que los jóvenes puedan desarrollar por la tarde actividades "lúdicas", algún "refuerzo"... Pero sin caer en el extremo, avisa, de que los niños estén toda la tarde cargados y que tengan una "agenda más apretada que el presidente del gobierno".

Pero tampoco en el contrario, que no tengan nada, que es uno de los peligros de los que alerta la decana de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago, Carmen Fernández Morante, para quien la jornada continuada "actualmente genera desigualdad" ya que la escuela no ofrece actividades que permitan a todas las familias, al margen de sus recursos, disponer de alternativas educativas y de ocio constructivo fuera de la jornada escolar. También Díaz cree que hay que "consensuar" una oferta de actividades "lúdicas" y de "refuerzo" en el centro para las familias que no tengan otra alternativa para el estudiante que tenerlo toda la tarde en casa.

Pero el peligro de que se puedan generar situaciones de "desigualdad" no es el único que acecha al modelo para Carmen Fernández, quien, en todo caso, cree que no vendría mal que especialistas evaluasen el modelo y sus efectos. Así, advierte de que el ajuste/encaje con los horarios laborales de los progenitores "no puede ser el único argumento" para adaptar las jornadas escolares. Aboga por tener en cuenta más variables, sobre todo, las pedagógicas, como la diversidad del alumnado o sus ritmos, porque el proceso de aprendizaje, tal y como se concibe, requiere tiempos y "sosiego" y la jornada continua podría "limitar", opina, estos factores.

La jornada continua "no es una propuesta pedagógica bien enfocada", sostiene la decana, mientras la escuela no cambie hacia un modelo de escuela "integral, insertado en la comunidad". Para lograrlo, considera que hay que poner sobre la mesa recursos que permitan prolongar los tiempos de apertura y uso de los centros.