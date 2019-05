El Sergas pretende contratar en tres años a 80 médicos de familia y 20 pediatras

La Consellería de Sanidade pretende elevar la plantilla en los centros de salud para reducir el número de pacientes que deben atender médicos, enfermeras y otro personal sanitario. Ayer pactó con parte de los sindicatos la contratación hasta 2021 de 308 profesionales más: 80 médicos de familia, 20 pediatras, cuatro farmacéuticos de primaria, 130 enfermeras, 40 fisioterapeutas, 20 matronas y 14 trabajadores sociales.

Este año deberían hacerse efectivas las contrataciones de 45 efectivos: 12 médicos de familia, 25 enfermeras y 8 fisioterapeutas. Pese a haber impulsado un nuevo contrato que da más estabilidad y mejora las condiciones laborales de los médicos que hacen sustituciones, la Xunta sigue teniendo dificultades para fichar médicos y pediatras. Es un colectivo apenas sin paro. El Ejecutivo autonómico intenta el regreso de médicos gallegos que habían emigrado a Portugal y captar a doctores que trabajan en otras comunidades. Por ahora, sin demasiado éxito.

De hecho, ayer se acordaron nuevas mejoras en este contrato, que tiene una duración de un año y prorrogable hasta tres. El objetivo, atraer a más médicos a Galicia. Si les toca cubrir una guardia de, al menos, 17 horas en un Punto de Atención Continuada, tendrán derecho a librar el día siguiente, sin tener que ir a su centro de salud a pasar consulta.

Sanidade además se compromete a programar el trabajo de estos efectivos con antelación, al menos en un 80% de sus tareas, frente al 60% actual. Este personal sanitario cubre vacaciones y bajas por enfermedad de otros profesionales, bajas que a veces no se pueden prever, pero el Sergas les promete que la gran mayoría de sus días de trabajo estén planificados con tiempo suficiente. Y sean los menos los días en que se levanten y les llamen para ir a trabajar ese mismo día a un centro de salud nuevo. El departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña también se muestra dispuesto "a procurar la equidad en la distribución de las guardias en sábado, domingo y festivo".

El acuerdo de 308 profesionales más para los centros de salud no fue suscrito por todos los sindicatos. Recibió el apoyo de CESM, CSIF, UGT y SATSE en la mesa sectorial extraordinaria celebrada ayer por mañana.

Por su parte, CIG y CCOO se opusieron porque consideran que las plazas acordadas son "insuficientes" y "faltan categorías profesionales". María Xosé Abuín, del sindicato nacionalista, pone en duda que sean nuevas contrataciones. "No tenemos el censo de plazas vacantes, así que no sabemos sí se trata de un incremento". Anxo Cameselle, de Comisiones, remarcó que la cifra no llega para atender las necesidades de los centros de salud.

Las fuerzas sindicales firmantes del acuerdo pusieron en valor los avances, aunque admiten que no se atendieron todas sus reclamaciones. Así, Javier Martínez, de UGT, explicó que inicialmente el Sergas "ofertó 234 plazas y al final sacamos 308". También destacó que "por primera vez el Sergas crea empleo neto", ya que "son plazas nuevas".

Además, aclaró que no hay previsión de nuevas contrataciones en Pediatría este año porque "no termina ninguna promoción", por lo que se dotan 20 plazas para 2020, con el fin de tratar de fidelizar a los que terminan su formación en Galicia.

Daniel Otero, de CSIF, aseguró que seguirán "luchando para llegar a una cobertura mayor".

Por su parte, el secretario general de CESM, Antonio Otero, avanzó que continuarán "reclamando la convocatoria de todas las plazas vacantes y jubilaciones de médicos de familia y pediatras y su cobertura con personal fijo, base de la calidad del sistema".