La mitad de familias con un sueldo no están exentas de la exclusión social

Un 52% de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de plena integración social, según destaca el informe de Economía y Personas. Con valores, hay derechos de Cáritas con datos de 2018. La organización lamenta esta cifra que, a su juicio, demuestra que el empleo en España "no protege de manera suficiente". "Hay que llamar la atención sobre este dato. El empleo no es un escudo de inmunización contra la exclusión", explicó el director del área de Acción Social de Cáritas, Francisco Lorenzo.

El informe ha estudiado la situación de los trabajadores más vulnerables en el país que, a pesar de contar con un sueldo, siguen teniendo problemas. Las características del propio empleo (precario, bajos ingresos o jornadas parciales impuestas) así como la vivienda o el acceso a ella.

Tras el resultado, Cáritas reclama ayuda a la Administración para generar empleos de calidad, que protejan a los ciudadanos y que les asegure "condiciones de vida dignas".

Lorenzo señaló que, igual que durante las crisis se mide la situación del país a través del desempleo, a su término hay que evaluar la calidad de los puestos de trabajo para saber en qué lugar se encuentra. En este sentido, Cáritas indica que el 12,3% de la población que está empleada "se encuentra en situación de exclusión social", mientras que un 2,1% de este mismo colectivo sufre "pobreza severa".

La jornada parcial indeseada o la temporalidad son dos de los "grandes motores que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones", indicó Lorenzo, para señalar que el 32,8% de estos trabajadores está en situación de exclusión y el 7,7% en situación de pobreza severa.

Por situaciones como esta, explican en la organización, el 36,2% de los hogares con sustentador principal empleado se han visto obligados a reducir gastos en vestimenta, alimentación o suministros del hogar.

Para Cáritas, la mejora del empleo debe pasar por una mayor inversión de la Administración en sus ciudadanos. Lorenzo explicó que su programa de cursos para el acceso al empleo ha permitido que 13.545 personas consiguieran trabajo en 2018 „un 18% de las 72.169 que participaron en los mismos„ que han supuesto una inversión por persona de 1.832 euros y un volumen total de actividad económica cercano a los 74 millones de euros. Para el director del área de Acción Social, esta cifra es "baja" para un Gobierno que, además, vería después esta cifra revertida en las aportaciones en impuestos que harían los nuevos trabajadores.