El 18% de usuarios no paga el comedor en las escuelas deA Galiña Azul

Más de 9.000 familias utilizan los servicios de comedor de las guarderías de A Galiña Azul y casi una de cada cinco (el 18,6%) no tiene que abonar ni un euro al mes por ello, al no llegar su renta per cápita familiar al 30% del Iprem „que reemplaza al salario mínimo interprofesional como indicador de referencia para el acceso a subvenciones„. En concreto, según datos facilitados por la Consellería de Política Social, el comedor de las escuelas infantiles de titularidad autonómica les sale gratis a 1.692 familias de las 9.057 que lo utilizan. Esas mismas familias tampoco tienen que costear la atención educativa, el servicio de guardería propiamente dicho, de sus retoños.

En el extremo contrario, con el máximo de aportación posible por atención educativa (129,26 euros) y por comedor (74,05 euros) se encuentran 677 familias (el 7,5% de las usuarias), cuya renta per cápita es superior al 200% del Iprem. Por encima del 100% del índice de referencia estarían cuatro de cada diez familias usuarias de guarderías autonómicas. Un total de 1.072 beneficiarios pagarían 112,13 euros por atención educativa y 37,02 por comedor; 772 abonan 133,29 por la guardería y casi 53 por el servicio de comidas y otras 902 pagan 147 euros por la guardería y 63 por incluir en la atención la opción de alimentación.

Pero la mayoría, seis de cada diez familias usuarias, llegan, como mucho, hasta el límite del IPprem. Aparte de las 1.692 que no pagan nada, otras 947 solo costearían 17,45 euros por comedor; 1.531 tendrían que pagar esa cifra por comer y casi 35 por la atención educativa y 1.464 sumarían casi 70 euros por guardería y 26,4 de servicio de restauración.

Un total de 146 de las escuelas infantiles de A Galiña Azul dependientes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar prestan el servicio de comedor, donde explican que en la mayoría de los casos (95 en la actualidad y 104 el curso que viene), las guarderías disponen de una cocina in situ y el catering se restringe a los centros sin condiciones o usuarios suficientes. En la red del Consorcio, añaden, se incluyen hasta 90 variedades diferentes de menús al estar adaptados a intolerancias y alergias.

El decreto que regula los precios de las guarderías fija que cada curso se actualicen en la misma proporción que la variación interanual positiva del IPC para Galicia en el mes de junio anterior. Por ahora, se desconoce cuánto subirán las tasas el curso que viene. Desde Política Social sí avanzan que el año que viene se ofertarán 114 plazas más.