Médicos coruñeses vuelven a la calle para exigir mejoras en la Atención Primaria

El colectivo de médicos de Atención Primaria integrados en la Asamblea de Área Sanitaria de A Coruña volvió a echarse a la calle para exigir mejoras en los centros de salud, una movilización que se unió a los paros de cinco minutos ante los ambulatorios, que los facultativos protagonizaron el lunes y el martes, y que también se repitieron en la jornada de ayer, en la que además se concentraron en el Obelisco, portando carteles con sus demandas. Una protesta en la que se pudo ver a la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Inés Rey.

"La Administración no está aportando una solución y no vamos a parar", señaló el portavoz del colectivo, Ramón Veras, en alusión a las demandas para que se incremente el presupuesto para Atención Primaria, las plazas de profesionales y que también exista una dirección propia. Veras incidió en que no reclaman mejoras retributivas, sino medidas que aborden la "saturación" en los centros de salud. "No es solo un problema de los profesionales, sino también de la ciudadanía que tiene que presionar", subrayó el portavoz de los médicos de Atención Primaria coruñeses.

HUELGA EN EL ÁREA DE VIGO

Los facultativos del área sanitaria de A Coruña no son los únicos que se están movilizando estos días para exigir mejoras en Atención Primaria. De hecho, los centros de salud de Vigo y sus alrededores vivieron ayer su segunda jornada de huelga, que fue secundada por más del 91% de los médicos de familia y por el 97% de los pediatras de Atención Primaria, según los convocantes. Unas cifras de seguimiento que la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) viguesa rebajó al 36%.

El paro de los médicos vigueses comenzó el martes a las 08.00 horas y tenía previsto finalizar hoy. Además, los profesionales de esa área sanitaria se volvieron a concentrar en silencio ante el centro de salud vigués de Rosalía de Castro, para mostrar su apoyo a sus demandas.

Además, se a secundar la huelga de ámbito autonómico de Atención Primaria, que se ha planteado en la Asamblea de Áreas Sanitarias para el próximo 19 de junio, si se lleva a cabo.

Uno de los jefes de Unidad y Servicio que presentaron su dimisión en marzo, Manuel Domínguez Sardiña, lamentó que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) continúe "sin reconocer" la sobrecarga asistencial a la que se enfrenta el servicio y ha valorado el seguimiento de la huelga. Mediante el paro, los facultativos aspiran a que el gerente de la EOXI de Vigo, Félix Rubial, dimita y a que se garantice un tiempo mínimo de 10 minutos para cada consulta de media. Asimismo, la huelga busca que se mantenga la derivación presencial para todas las especialidades y que se supriman los buzones virtuales y las denominadas e-consultas. También se reivindica que se limite el tiempo de acceso para pruebas diagnósticas y consultas externas.