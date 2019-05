O actor Amador Arias, protagonista do filme 'O que arde', visita hoxe 'A Revista'

O Camiño de Santiago será protagonista hoxe en A Revista. Na primeira conexión, o magazine da Television de Galicia (TVG) achegarase en directo a un comercio de Santiago para coñecer os bolsos peregrinos ou pilgram bag, deseñados pola compostelá Patricia Peiteado. Amais, o equipo conectará con Lugo para coñecer unha exposición de réplicas de edificios emblemáticos do Camiño ao seu paso pola cidade feitos de cortiza.

Acabado de chegar de Cannes, pasará polo estudio de A Revista o actor Amador Arias, protagonista de O que arde. Este filme do coruñés Oliver Laxe participado pola Crtvg, que fala dos incendios nos montes galegos, foi a primeira longametraxe en lingua galega en competir no festival de cine francés, onde se levou o premio do xurado na categoría oficial Un certain regard (Unha certa mirada).

'Zigzag'

Por outr banda, o programa Zigzag comeza a semana recibindo a profesora e tradutora sueco-galega Marta Dahlgren, que traduciu ao galego unha escolma de poemas da poeta estadounidense Emily Dickinson, cuxa obra, pola súa especial sensibilidade, misterio e profundidade foi celebrada como unha das máis grandes en fala inglesa de todos os tempos.

O patrimonio e a arquitectura contemporánea únense na Biblioteca Municipal de Baiona, que hoxe visitará o espazo da Televisión de Galicia (TVG) 2. Os estudio de Clara Murado e Juan Elvira asina a rehabilitación do antigo Hospital Sancti Spiritus, construído no século XVI. Neste edificio de dúas plantas, incrustado na pendente do casco histórico, dialogan a madeira do interior e a pedra orixinal.

Ademais, Zigzag fará repaso do palmarés dos festivais de Cannes, en Francia, e de Cans, no Porriño e contará coa colaboración de Aitana Cuétara, que falará dos festivais do verán.