Premios de microrrelatos da RAG e PuntoGal

A fiestra, de Jessica Rodríguez, é historia gañadora do primeiro premio na modalidade de adultos do II Concurso de microrrelatos da RAG e PuntoGal. O gañador na modalidade xuvenil foi o coruñés Óscar Fernández Freire, con Cacería nocturna; en infantil, impúxose Claudia Martínez Asenjo con O valor dos no mes.