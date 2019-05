Sherpa responde con ironía a la propuesta de ir a 'La Voz Senior'

El que fuera cantante y bajista de Barón Rojo, Sherpa (nacido José Luis Campuzano en Madrid en 1950), publicó un comunicado en el que responde a una propuesta para participar en el programa de televisión La Voz Senior.

"Me acaban de mandar un email del programa La Voz Senior, diciendo que les gustaría contar conmigo como concursante, porque les viene bien tener algún concursante rockero de más de 60 años. Eso sí, tendría que hacer una audición a ver si a Bisbal, Paulina Rubio y otros les parece que doy la talla para su equipo", explicó Sherpa, actualmente cantante y bajista de Los Barones. Y a partir de este punto, empieza la respuesta en un texto recogido por Europa Press: "Oh, ¡qué emoción! Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama La Voz Senior. Solo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de asistentes a nuestros conciertos llegar hasta aquí. ¡Y a lo mejor hasta me seleccionáis ¡Yuhu!". El madrileño agradece irónicamente el email recibido y tilda a los responsables de La Voz Senior de "chistosos".