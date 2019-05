Las Spice Girls regresan con ropa del diseñador gallego Chema Díaz

Las Spice Girls regresaron a los escenarios casi veinte años después de su separación. Lo hicieron la semana pasada en el Croke Park de Dublín (Irlanda) y en el Principality Stadium de Cardiff (Gales). Y lo más llamativo es que para este reencuentro, una década después del anterior, cuentan con un colorido vestuario en cuyo diseño participó un gallego, Chema Díaz.



Residente en Londres desde 2012 e hijo de la exconcejala Aida Filgueira, este meco de 29 años de edad que tiene una marca propia de ropa, la cual lleva su nombre, y triunfa con su última colección, "Bandido", integra el equipo creativo encargado de los estilismos de la gira "Spice World Tour 2019".



Su papel fue determinante para crear siete estilismos para las voces de la banda y 150 trajes diferentes para todos los bailarines de su espectáculo.





Ropa de la colección "Bandido", de Chema Díaz. // Chema Díaz

El desfile de Londres

Puede decirse, por tanto, que el grovense es uno de los protagonistas de la gira, lógicamente junto a las actuales integrantes de la banda,, ya que la archiconocidano forma parte de este nuevo proyecto musical."Se fue hace años a Londres con una beca de excelencia y desde entonces no dejó de triunfar", explica, con orgullo, su madre.Ya elaboraba sus propias camisetas siendo adolescente, aún en su localidad natal, y siguió haciéndolas tras emigrar; dando paso después a otras muchas prendas de ropa. Llegó a tierras londinenses con un nivel de inglés tan bueno que enseguida le ofrecieron encargarse de la plataforma digital de su instituto, al tiempo que se ocupaba de la cartelería de las campañas electorales de la propia Aida Filgueira, en 2011 y 2015.Además deempezó a diseñar y a vender su propia ropa y descubrió así su verdadera vocación, la de diseñador. Y se le da bien, de ahí que incluso lucieran una de sus sudaderas en el programa de televisiónEra una prenda naranja estampada con la fotografía que aparecía en una de las fichas policiales de, que dio la vuelta al mundo cuando la actriz fue detenida y no paraba de protagonizar escándalos. Esa sudadera fue lucida por, uno de los profesores de OT.Chema Díaz y su colección "" también triunfó en elEra su primera pasarela, y no defraudó. Todos los comentarios de los expertos en moda son positivos tras ver a los modelos que lucieron esas llamativas prendas conque, como el propio diseñador indica, son fruto de su experiencia y su lucha "como joven inmigrante gay en la ciudad" londinense.sigue haciéndose a sí mismo y abriéndose camino en el siempre complejo mundo de la. La hace sin olvidar en sus diseños algunos de los estereotipos españoles en cuanto a las tradiciones del país, como el flamenco y las corridas de toros.Ahora su nombre vuelve a sonar a nivel mundial, al lado del de lasy del diseñador que lo fichó como colaborador en este proyecto,, quien ya trabajó con anterioridad para estrellas comoSin dudaestá cumpliendo un sueño. Por eso cuenta a quien quiere oírlo que cuando era niño acudió a una de las barracas de feria de las fiestas del Carmen, en O Grove, y compró un. Aquella baratija se le cayó al fondo de la ría durante una singladura en catamarán. "Y ahora, veinte años después de que se separaran, las tuve conmigo", espeta.