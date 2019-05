Prisión provisional para la madre de la niña hallada muerta en Muimenta

La jueza del Juzgado Mixto número 1 de Vilalba decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de homicidio/asesinato, para la madre de la niña de siete años que fue hallada muerta en su domicilio en la localidad de Muimenta, en Cospeito (Lugo) el pasado 3 de mayo. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jueza se ha trasladado este jueves al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo para tomar declaración, en calidad de investigada, a la madre de la niña.

La comitiva judicial decidió trasladarse al hospital toda vez que la mujer no recibió todavía el alta médica. No obstante, por parte de los facultativos que la tratan en el módulo de psiquiatría se consideró que ya estaba en condiciones de prestar declaración. La mujer, que estuvo acompañada de un abogado, se acogió a su derecho a no prestar declaración.

La jueza acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de homicidio/asesinato, según precisaron fuentes del TSXG.

De momento, la mujer permanecerá ingresada en el módulo de custodia del hospital de la capital lucense. Una vez reciba el alta médica, será ingresada inmediatamente en el centro penitenciario correspondiente.