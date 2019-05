Una sociedad "sin conciencia de la intimidad"

El principal problema del uso de las redes sociales es, según los expertos, que no hay conciencia de la intimidad. Todo se comparte: las comidas, las cenas, las vacaciones, las compras, las fotografías de los amigos... "Internet abre un mundo distinto y lo más fácil es que cualquier imagen acabe en manos de miles de personas. No se piensa en eso. Y cuando se difunden determinadas imágenes, no hay percepción de que se está cometiendo un delito. Esto es lo grave", señala Javier Teruelo, catedrático de Derecho Penal. La abogada Sonia de la Paz Fernández, experta en redes sociales y nuevas tecnologías advierte de que "la clave está en la educación, y hay que poner límites, concienciar a la sociedad".