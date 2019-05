Vídeo sexual

Fran Rivera ha sido malinterpretado. Analizando en Espejo público el delito y la bajeza que supone la difusión de vídeos de naturaleza sexual sin el consentimiento de la persona grabada, él solo hizo „así, de pasada„ un comentario inocente: "Los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

Le critican porque le malinterpretan. Él solo dice que las mujeres deben hacer lo que él aconseja a su hija mayor: no mandes vídeos de ese tipo. Y tiene razón. Primero, es evidente que este un problema afecta solo a las mujeres, porque los hombres no pueden ser acosados ni chantajeados ni nada con vídeos así. Segundo, salta a la vista que son las mujeres quienes tienen la solución, porque son ellas las que no deben hacer los vídeos, y si sale algún hombre eso no cuenta. Y tercero, es de cajón que un hombre que se precie de serlo funciona por un atávico mecanismo de estímulo-respuesta inquebrantable, así que será asqueroso, sabandija, delincuente y lo que se quiera, pero nunca responsable de sus actos: ser un macho es eso, está en su naturaleza „como en la del toro está embestir y en la de quienes viven entre tópicos trasnochados está repetir tópicos trasnochados para que la siguiente generación pueda volver a perpetuarlos„.

Es gracias a Susanna Griso que sabemos que Rivera fue malinterpretado: "La gente opina sin escuchar y sin ver el contexto de toda la conversación". Y en el contexto se la ve a ella dándole la razón, evitando sus comentarios sobre los hombres, fijándose solo en que las mujeres deben protegerse. Vale, Griso, pero si quieres un Espejo público folclórico, rancio y vomitivo, deberías dejarte de medias tintas y contratar colaboradores que aborden el problema de las violaciones con el consejo de no ir por ahí provocando, el de la violencia de género con el consejo de obedecer a la primera para que él no se enfade, y el del ascenso del yihadismo vistiendo burka para no desatar las iras de los fundamentalistas tarados que ni son capaces de ir más allá de su entrepierna, ni son capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo.