El Vestidor

Domingo 26

El sofá. Cantora, La Cantora, la finca, es muy grande, en terreno rústico y zonas habitables: unas 500 hectáreas y 2.000 metros construidos. Sita entre Barbate y Medina Sidonia, incluye varios edificios, zonas de monte, dehesa y cultivo, rosaleda, pozos, cuadros, un salón de juego con gimnasio, sauna, bodega, trastero, piscina, caballerizas, garajes, almacén, oficinas y una plaza de tientas.La cocina está reformada y en el jardín hay mobiliario de bambú o fibra vegetal similar y hermosas farolas. Gentileza de amigos y fans. Paquirri la compró en 1983, antes de casarse con Isabel. La casa tiene dos plantas. Quiere decirse, que dispone de muchas dependencias, varios salones, muchos de ellos cerrados. Y en la mayoría de ellos hay sofás. Todo el mundo habla del sofá de Cantora. Es, por tanto, una inexactitud. Circulan tropecientas versiones de la escena del sofá. Vaguedades. Del contenido habrán oído. Pero ¿y el continente? Nadie, hasta la fecha, ha concretado qué sofá,si capitoné o cretona, con o sin chaise longue, el estampado de los cojines.Y esos detalles son importantes.

Lunes 27

El bloqueo.A veces un teléfono, inteligente desde luego, puede ser un arma de destrucción masiva. María Teresa lo sabe. Su exempleada del hogar la denunció doliéndose de haber sido despachada, según su versión, con un escueto WhatsApp después de toda una vida de desvelos y cucharillas de plata tintineantes en la bandeja del desayuno sonriéndole a cámara en la recámara de la señora.La presentadora Toñi Moreno —otra más de esas que en el pasado fueron discípulas y como hijas y por consiguiente hermanas y por tanto de algún modo hijastras de Bigote y luego no, luego nada— ha revelado que María Teresa la tiene bloqueada en el móvil. Bloquear a alguien viene a ser la versión 3.0 de meter la foto en el congelador, que es una cosa que les hizo, por ejemplo, Víctor Sandoval a la propia María Teresa Campos. Y también a Terelu.

Martes 28

Las gafas. Ser influencer tiene muchas exigencias y servidumbres. Incluso reales. Se nos pregunta qué une a Anita Matamoros con la dinastía monegasca. Se nos pregunta después de afirmar, uno, que el novio que su madre exhibe en las revistas persigue en realidad a Anita. Lo que une a las dos sagas, Matamoros y Grimaldi, es que Anita y Betrice Borromeo llevaban unas gafas parecidas. Todo así de fiable. Esto lo empezó Anita. Obregón. Pionera en todo. Lo de influencer y lo de las casas reales.

Miércoles 29

Isabel y Mario han estado en el paraíso. Isabel y Mario siempre están en el paraíso. Pero este es terrenal.Tan terrenal que se marcan una especie de entrevista para hablar de las bondades del paraíso terrenal, que además de terrenal es suizo. Que si spa, que si dietas detox... El edén, cuanto menos éste,solo tiene una pega: es carísimo de la muerte. La mayoría de los mortales perdieron el paraíso terrenal, ya conocerán ustedes la historia. Por eso el que quiere recuperar el paraíso perdido, tiene que pagar. El precio no está al alcance de todo el mundo. El otro paraíso, el celestial,se supone que es gratis, pero hay que esperar y no te lo garantiza nadie. El paraíso perdido de Milton es también, no hay que perderlo de vista, un poema sobre la relación de pareja y sus tensiones. Perdido el paraíso, queda la pareja, el amor humano, imperfecto, mortal. Los paraísos también son interiores. Cuando uno se instala en el paraíso celestial en la tierra, y en el paraíso terrenal, y en el paraíso eterno y exterior, queda lo que se ve: los rostros tersos, las manos enlazadas, la sonrisa permanente, la felicidad perenne, la alimentación equilibrada, los baños tibios, los masajes relajantes y el mensaje: vayan ustedes también al paraíso,si quieren ser una pareja feliz como nosotros. Hay cosas que no tienen precio. Para todo lo demás...

Jueves 30

El chóped. El chóped es un embutido elaborado a base de carne de vacuno, cerdo o pavo. Es bastante económico y bajo en calorías.A Isabel Pantoja le encanta. Lo demostró el año pasado cuando, en un supermercado, no se lo pensó dos veces y se hizo primero y se zampó, allí mismo, entre el pasillo de cereales y bollería industrial y el de lácteos y derivados, un bocadillo improvisado. Se lo habría preparado Chelo, de haber estado. En la isla no hay panecillos, pero chóped enlatado sí. Isabel se comió una. Una lata. La lata la encontró por ahí. Según unos, en saco ajeno. Según ella, en una receta médica. O semienterrada en la arena. Un lío. La lata bien pudo ser de jamón cocido, un punto superior. Da igual. A Isabel le gusta tanto el chóped y anda tan desmayada, que le supo a chóped. La proteína.

Viernes 31

El bebé. Con tanta parejita nueva —Colate- Isabel Pantoja, Colate- Mónica— se nos despistan los grandes clásicos. El comentarista de Sálvame Gustavo González y María Lapiedra son la pareja más extraña si se descarta la primera ecuación aquí citada y declarado imposible el amor del banquero y la pitonisa. Se ve que habían roto su relacion.Y han vuelto a reconciliarse. En eso son un poco reincidentes. La novedad es que ahora, para consumar la reconciliación, están pensando en ser padres. Bueno, esto igual también lo habían dicho antes. Quizá por desconocimiento de las leyes de la genética y las de la concepción, o pecando de ingenuidad, Gustavo González, previos los intentos de fecundación, se ha sometido a un tratamiento de rejuvenecimiento. Lo delirante es que la futura paternidad se destapó a partir de una foto del paparazzi en la Plaza de Castilla de Madrid, con las Cuatro Torres al fondo y la promesa de una quinta. La quinta torre, en construcción, sería la metáfora del supuesto bebé en camino. Ya lo dice Jorge Javier, y nadie le cree. De genética igual no, pero son unos poetas.