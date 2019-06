Oposiciones en Galicia | El Sergas convoca 354 plazas de médico y 772 de técnicos de enfermería

El Sergas oferta un total de 354 plazas de médico y otras 772 de personal técnico en cuidados de enfermería. El Diario Oficial de Galicia publicó esta mañana la convocatoria que se hará mediante un concurso-oposición. En concreto, se ofertarán 254 puestos de médico de familia, 93 de pediatra de atención primaria y siete para odontólogos en centros de salud.

Las personas interesadas en participar en este proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional. Este formulario estará disponible a partir de mañana. El plazo de inscripción es de un mes, por lo que finalizará el próximo 3 de julio.

Como novedad de este proceso se realizará la verificación de ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta denominada PasaXe!. Esto permitirá que las personas aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud a la consulta a través de esta plataforma, no tendrán la obligación de presentar documentación acreditativa como DNI o el NIE, el certificado de discapacidad o el certificado de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la comunidad autónoma, así como la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir la prestación o subsidio por paro en cualquier parte del territorio nacional.