Un 30% de los quinceañeros coruñeses desconoce que el aborto es legal en España

Un 30% de los quinceañeros coruñeses no sabe que en España el aborto es legal bajo determinados supuestos, un 46% cree que si la mujer tiene la regla en los cuatro días posteriores al coito no hay riesgo de embarazo, un 56% que para adquirir la píldora del día después es necesario acudir a un centro de salud y un 30% considera que la sífilis está erradicada. Estos son solo algunos de los falsos mitos que perviven en gran parte de los menores según el Estudio de Anticoncepción en Adolescentes, realizado entre más de 300 alumnos de 4º de ESO de cuatro institutos de A Coruña y comarca por la consulta de género Transversal, en colaboración con el Colegio de Médicos de A Coruña y la clínica Segrelles. "Son datos extrapolables al conjunto de adolescentes de 15 años de la ciudad", explicó esta mañana durante la presentación del informe, una de sus autoras, la doctora Mar Barcón, quien asegura que una de las principales conclusiones del informe es que "hay que mejorar la formación en materia sexual de los jóvenes porque ahora mismo no reciben una formación contínua" que les permita tener información fiable sobre este tema para tomar las deciciones acertadas.

De hecho, el 78% de encuestados reconoce que ha recibido alguna vez una charla sobre educación sexual, pero el 67% fue en el instituto ya que solo un 20% recibió información de este tipo en Educación Primaria. "Antes de los 12 años no se habla de esto y después, poco", lamentó Barcón, quien resalta que además de recibir poca información sobre anticonceptivos, el estudio demuestra que después la mayoría de adolescentes solo consulta dudas sobre este tema con sus amigos, es decir, "con gente que está igual de poco informada que ellos".

El estudio revela que el preservativo es el método anticonceptivo más conocido y utilizado por los adolescentes, pero que las dudas sobre su uso o el desconocimiento aumenta al hablar de "métodos como el DIU o el anillo vaginal" y "hay cierta herencia de hormonofobia y mitos sobre los anticonceptivos hormonales", señaló Barcón durante la presentación esta mañana en la sede del Colegio de Médicos de A Coruña.