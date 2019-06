Sanidade convoca 354 plazas de médico y 772 para técnicos de enfermería

El Sergas acaba de convocar un concurso-oposición para la cobertura de 354 plazas de médico y otras 772 de personal técnico de cuidados de enfermería. En concreto, esta oferta de empleo incluye 254 puestos de médico de familia, 93 de pediatras de Atención Primaria y siete de odontólogos en centros de salud.

Los interesados en participar en este proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación a través de la Oficina Virtual del Profesional. Este formulario estará disponible a partir de hoy y tendrán un mes para inscribirse, es decir, el plazo terminará el próximo 3 de julio. Como novedad en este proceso se realizará la verificación de ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta denominada PasaXe!. Esto permitirá que las personas aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud a la consulta a través de esta plataforma, no tendrán la obligación de presentar documentación como DNI o el NIE, el certificado de discapacidad o el certificado de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la comunidad autónoma, así como la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir la prestación o subsidio por paro en cualquier parte del territorio nacional.

La oferta de empleo público que acaba de lanzar Sanidade está enfocada sobre todo a reforzar la Atención Primaria, con un total de 354 plazas de médicos, entre facultativos de cabecera, pediatras y odontólogos. De esta manera, la Xunta intenta encarrilar el conflicto abierto en Primaria por la sobrecarga asistencial que sufren los médicos debido al déficit de plantillas. Una de las exigencias de los facultativos ha sido precisamente sacar más plazas en las oposiciones. Para evitar el paro convocado en abril, Sanidade se comprometió además ante los sindicatos a adelantar su oferta de empleo público en Atención Primaria para que el nuevo personal se incorpore a principios del próximo año.