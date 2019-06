Suspenso en sexualidad

Uno de cada cinco coruñeses de 15 años cree que si el hombre no llega al orgasmo y la eyaculación no es plena, no hay riesgo de embarazo. Además, un 29% no sabe que el aborto es legal en España bajo determinados supuestos, otro tercio considera que la sífilis es una dolencia erradicada y hasta un 56% piensa que la píldora del día después solo se adquiere en los centros de salud. Una encuesta a alumnos de 4º de ESO muestra las carencias formativas de los menores y alerta de la pervivencia de falsos mitos. Expertos instan a aumentar las charlas de educación sexual

Un 29% de los quinceañeros coruñeses no sabe que en España el aborto es legal bajo determinados supuestos, un 46% cree que hasta cuatro días después de la menstruación no hay riesgo de embarazo, un 56% que para adquirir la píldora del día después es necesario acudir a un centro de salud, un 30% considera que la sífilis está erradicada y un 21% sostiene que si el hombre no llega al orgasmo o sin eyaculación plena no hay riesgo de gestación. Estos son solo algunos de los falsos mitos o creencias que perviven en parte de los menores según el Estudio de Anticoncepción en Adolescentes, realizado entre más de 300 alumnos de 4º de ESO de cuatro institutos de A Coruña por la consultora de género Transversal, en colaboración con el Colegio de Médicos de A Coruña y la clínica Segrelles, con datos extrapolables al conjunto de menores de esa edad en la ciudad, según indicaron ayer sus autores.

El objetivo de este estudio „con encuestas presenciales en los institutos Agra de Orzan y Salvador de Madariaga de A Coruña, el Blanco Amor de Culleredo y el de Miño„ era ver si la información en anticonceptivos que reciben los menores es suficiente y de calidad. Los datos revelan que no. Pese a que un 78% de los encuestados reconoce haber recibido alguna charla de educación sexual, la mayoría (el 67%) fue en el instituto y solo un 20% afirma que se le habló de este tema en Educación Primaria. "Antes de los 12 años no se habla de esto y después, poco", lamentó una de las autoras del informe, la doctora Mar Barcón, quien resalta reconoce que el principal fallo es que esta información es "discontinua" y espaciada en el tiempo, lo que impide fijar ciertos conocimientos. "Prueba de ello es que cuando les preguntamos cuestiones de biología, que han estudiado durante años, como qué órganos producen las células sexuales, lo dicen bien", sostiene Barcón, quien indica que el estudio revela que solo el 30% de encuestados había tenido relaciones sexuales completas y un 74% nunca había usado un anticonceptivo.

Precisamente las dudas o las falsas creencias comienzan al centrarse en los métodos para evitar el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo es el anticonceptivo más conocido por los adolescentes, pero no siempre manejan toda la información. "Un 62% sabía cómo funcionaba el preservativo pero el porcentaje bajó cuando preguntamos '¿cúando es eficaz?': solo el 29% sabía que desde el momento de la penetración", explicó Barcón, quien destacó que solo la mitad de los encuestados sabía lo que era el "doble método" y que el implante es "el gran desconocido": solo un 13% de encuestados sabía que se pone en el brazo.

Otra tarea pendiente entre los adolescentes es conocer los anticonceptivos hormonales. "Hay una gran confusión, saben la píldora pero desconocen otros como el anillo vaginal, parches o el DIU", explica Barcón, quien alerta de que también han "heredado cierta hormonofobia y hasta un 68% creen que estos métodos tienen efectos secundarios, cuando no es cierto", sostiene.

Pero no todos los datos son negativos. Ocho de cada diez encuestados tiene claro que la marcha atrás no es un método anticonceptivo fiable, el 75% sabe todas las vías de contagio de una enfermedad sexual y el 96% afirma que el preservativo es clave para evitarlas. Además, un 84% es consciente de que tras la penetración los baños vaginales no van a evitar un posible embarazo y hasta un 87% reconoce que se puede llegar al orgasmo sin coito.

La parte final de la encuesta en la que los especialistas hacían afirmaciones que los menores tenían que dar por falsas o verdaderas demuestra que todavía perviven algunos mitos o que falta información. Pese a que los casos de sífilis no dejan de aumentar, un tercio creía que era una dolencia ya erradicada, por ejemplo, y un 20% cree que el DIU puede provocar un aborto espontáneo.

Para los autores del estudio toca reflexionar. "Familias, sanitarios y educadores tenemos que entender que por esconder la cabeza, algo no deja de suceder. Hay que mejorar la información de anticonceptivos de los jóvenes para que tengan formación de calidad", indicó Barcón.