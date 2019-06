La Xunta pide una selectividad única en todo el país pero el Gobierno es reticente

La Xunta reclama una selectividad única en todo el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades de todos lo estudiantes en el acceso a la universidad, pero el Gobierno enfría la posibilidad de introducir cambios en las pruebas: "Experimentos, con gaseosa". El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, defendió ayer que el sistema "funciona, aunque con algunos defectos" y no ve claro que haya desigualdades entre comunidades. "Dependiendo con quien hables, unos dice que sí, y otros que no las hay, y el sí es muy estrecho. La verdad es que cuando los expertos hablan sobre este tema, ven que no es un problema demasiado importante", aclaró.

Los estudiantes gallegos obtuvieron el pasado año en selectividad la segunda peor nota de España pero en los informes PISA el alumnado de Galicia está entre los más aventajados del Estado. ¿Cómo se explica esto? Cada comunidad tiene competencia sobre las fechas y el contenido de estas pruebas. Y en Galicia los exámenes son más duros y los criterios de corrección más exigentes, lo que dificulta las opciones de acceso a la universidad de los alumnos gallegos. De ahí que la Xunta lleve meses insistiendo en que es necesaria una selectividad más equitativa. Pero ahora Feijóo va más allá y concreta: examen único para toda España y en las mismas fechas.

No está solo en esta demanda. Castilla y León y Madrid piden lo mismo y la ministra de Educación, Isabel Celáa, se comprometió el pasado 14 de mayo a estudiarlo. Pero aunque el tema está "sobre la mesa" en el Gobierno hay reticencias. El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, no es partidario de hacer muchos cambios. "De momento, el sistema funciona y si hay que hacer cambios los haría con mucho cuidado y por expertos", señaló ayer.

Las fechas de la selectividad (la ahora llamada EvAU) varían según la comunidad. Los gallegos son los últimos en pasar por estas pruebas, que ya se están celebrando en la mayoría de las comunidades. También varía el contenido de los exámenes. La Xunta entiende que el nivel es más alto en Galicia y, en consecuencia, en otros territorios es más fácil sacar calificaciones más altas y, por lo tanto, tienen más opciones de entrar en las titulaciones con notas de corte elevadas, lo que puede provocar que alumnos de otras comunidades aterricen en Galicia porque aquí tienen más facilidades para acceder a una determinada carrera.

En una entrevista en la Cadena Cope, Feijóo se mostró "rotundamente a favor de una única EvAU. "Lo lógico es que la selectividad sea la misma semana en todo el territorio del país y que el examen sea homologable y si es posible idéntico en todo el Estado", señaló. Y como ejemplo de como debería funcionar apuntó a las pruebas para el MIR "donde todos los licenciados en Medicina puedan optar a una plaza, todos se examinan a la vez y hay una equidad e igualdad en la formación".

En Galicia la demanda de una selectividad única es compartida por los rectores de las tres universidades gallegas. También el nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Juan Carlos Gómez Villamando, es partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todo el territorio para asegurar la "igualdad de oportunidades". Sin embargo, en la Complutense no están de acuerdo puesto que defienden que cada selectividad está adaptada a lo que se imparte en Bachillerato en cada comunidad.