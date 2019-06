Galicia pierde atractivo para captar a los mejores MIR pese a ofrecer el sueldo más alto

Pese a que la sanidad pública gallega ofrece este año el sueldo más elevado del país(1.231 euros netos al mes, sin contar guardias), la comunidad pierde atractivo en la captación de los mejores MIR. A finales de mayo empezaron a formarse en Galicia 327 licenciados tras elegir especialidad y de ellos 37 figuran entre las mil mejores notas del MIR. El año pasado eran 46, un 20% más, según los datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (CESM).

De los 4.000 titulados con mejor puntuación en el examen de Médico Interno Residente (MIR) de más de 11.200 que se han presentado en todo el país, 178 han elegido continuar formándose en un centro sanitario de la comunidad gallega. El año pasado eran 193, quince más.

El mayor descenso se produce en la provincia de A Coruña, pues allí se han anotado diez médicos menos que en 2018 del cupo de los 4.000 mejores, pasando a ser 96, aunque se mantiene como la provincia gallega preferida para quienes tienen que realizar sus residencia. En cambio en Pontevedra, solo registra este año uno menos, y se quedan en 59 captados en el top de los 4.000. En Lugo, hay diez, cuatro menos que en

2018 y en Ourense, semantiene la cifra: trece.

La subida salarial decidida este año por parte de la Consellería de Sanidade no ha ayudado a incluir en nómina a más MIR de la lista top.Los que han elegido Galicia ganarán en su primer año como médicos residentes 1.231 euros netos al mes, sin contar las guardias. Es el sueldo más elevado de todas las comunidades autónomas, según un estudio del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (CESMGranada).

De los mil mejores MIR de la convocatoria de este año, 185 han elegido tres hospitales madrileños: 65 han optado por el Gregorio Marañón, convirtiéndolo así en el hospital de referencia para formarse en España, 61 han apostado por el hospital La Paz y 59 por el 12 de octubre. ¿Cuánto ganarán? 1.003 euros netos al mes sin contar las guardias. Son 228 euros menos que lo que percibirían si hubiesen elegido Galicia,

una comunidad, además, con menor coste de vida. Sin embargo, los licenciados en Medicina que aprueban el examen MIR eligen plaza sobre todo en función de la especialidad en la que siempre han querido formarse y de la calidad del hospital en el que sopesan continuar su formación.Una buena elección es clave para el futuro de su carrera profesional.

Los complejos hospitalarios de A Coruña, Santiago y Vigo figuran entre los cincuenta centros de España que captan los mejores MIR de este año. El de A Coruña figura en el puesto 29, el de Santiago en el 32 y el de Vigo en el 33. Los tres han empeorado. El centro olívico baja una plaza, pero el herculino cae diez puestos y el compostelano, nueve, con respecto al año pasado.

El complejo vigués y el santiagués han captado cada uno a once MIR del listado de los mil mejores expedientes, y el coruñés, a una docena.

¿Qué comunidad se llevan a los mejores MIR? Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. También es cierto que ofrecen más plazas para estos médicos recién titulados, pero también figuran entre las que primero se agotan por el grupo de los cuatro mil mejores expedientes del MIR.

Han captado a 2.524 licenciados en Medicina. Galicia ha logrado atraer a 178 del top de los cuatro mil.

El primer MIR en elegir Galicia fue el número 37 y el último en pedir destino gallego figuraba en el puesto 8.348 de entre todos los que optaban a una plaza para realizar su residencia en un hospital o centro de salud de España.

De los 327 MIR que arrancan este año en la comunidad gallega, 110 son mujeres, es decir, la mayoría de quienes se decantaron por hacer su residencia en un hospital del Sergas. En toda España emperazon a formarse a finales de mayo 6.797 MIR, pero 2.810 aspirantes pese a aprobar el examen no han tenido posibilidad de elegir plaza, y eso que el país sufre un déficit de médicos especialistas.La cifra de los no admitidos cae, pues un año antes ascendía hasta los 3.259.