Zara apuesta por promesas gallegas de la moda en su última colección cápsula

Tres propuestas de la colección 'Now becoming then', de la línea TRF, de Zara. Zara

Cuatro estudiantes de moda gallegas han creado una colección que la firma coruñesa Zara sacó a la venta ayer en el marco del proyecto VIEW.S, con el que el gigante textil Inditex colabora con nuevos diseñadores.

La colección, titulada Now becoming then, ha sido diseñada por María Lázara, Silvia Marra, Alexandra Pais y María Cuntín, estudiantes de la Escuela de Diseño y Dirección Creativa en Moda, que tiene su sede en el campus de la Universidade de Vigo en Pontevedra. Se trata, según sus creadoras, de una selección de prendas inspirada en un viaje a través del espacio hasta un universo singular y serán comercializadas a través de la línea Zara TRF.

Now becoming then, según reza en su texto de presentación, está compuesta por prendas románticas y fluidas, de corte minimalista en organza lisa y estampada. La colección mantiene un equilibro de líneas puras que se rompe con la incorporación de piezas más técnicas como el trench metalizado. Los estampados gráficos de figuras especiales son un guiño a la inquietud de las diseñadoras por su futuro y la paleta de color en tonos pastel evoca a los atardeceres del paisaje del norte de España, de donde provienen sus cuatro creadoras, y contrasta con la sobriedad de tejidos como el popelín en tonos blancos que unifica toda la colección.

Esta propuesta, señalan sus responsables, es fruto de meses de trabajo en coordinación con los equipos de diseño de la firma. "Ha sido una oportunidad tremenda", reconocen las cuatro jóvenes, ya que entienden que formar parte de un proyecto como este "es una de las cosas que más ilusión te pueden hacer" y puede ser un factor de "diferenciación" en su futura trayectoria profesional.