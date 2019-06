Queen cantando 'Hey, Jude'

He vuelto a ver Bohemian Rhapsody ahora que ha llegado a Movistar+ y, qué queréis que os diga, a mí el protagonista me sigue recordando mucho a Freddie Mercury. Es más, me atrevería a decir que la trama de la oscarizada película recuerda vagamente en algunos aspectos a la verdadera trayectoria de Queen.

Cuidado, no quiero enfadar a ningún lector queenmaníaco. Sé de sobra que Queen no se formó como se forma la banda que aparece en la película. Ni los discos se grabaron en el orden en el que aparecen en la película. Ni Freddie Mercury conoció al resto de miembros de la banda como aparece en la película. La historia que aparece en el filme entre Freddie Mercury y Marie Austin no tiene nada que ver con la que realmente existió. La banda que aparece en Bohemian Rhapsodyse separa a mitad de la carrera; Queen nunca se separó. En Bohemian Rhapsody, la banda entra en crisis por los discos en solitario de Freddie Mercury; esos discos no provocaron ningún problema a Queen. Freddie Mercury no conoció a Jim Hutton como aparece en la película. Se nos dice en la película que la banda llevaba años sin tocar juntos antes de su actuación en el Live Aid; Queen tocó en el Live Aid un mes después de una gira mundial. La película centra buena parte de su carga dramática en el diagnóstico de sida que Freddie Mercury recibe antes del Live Aid, y cómo él afronta ese concierto como el último de su carrera; Freddie Mercury no fue diagnosticado de sida hasta un par de años después del Live Aid.

Vamos, que solo faltó que Bohemian Rhapsody nos mostrase a Queen interpretando Hey Jude en Woodstock junto a Elvis Presley. Aun así, sigo viendo cierto parecido entre el protagonista y Freddie Mercury. No sé... ese bigotillo, la piñata, esas camisetas. Me llamaréis loco, pero apostaría a que el director Bryan Singer se inspiró en Freddie Mercury para su personaje central de Bohemian Rhapsody.