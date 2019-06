"Nos fascinan los neandertales porque son un espejo en el que mirarnos"

En plena promoción de su nuevo libro Vida, la gran historia, recién nombrado presidente de la Fundación Gadea para la promoción de la ciencia y la tecnología y en tránsito hacia Sudáfrica, para conocer uno de los últimos hallazgos de fósiles, el paleoantropólogo y presidente de la Fundación Atapuerca Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954), hizo un hueco en su ajetreada agenda para participar en las deliberaciones del jurado de los premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

¿Queda mucho por saber de la historia de la evolución humana?

Se siguen descubriendo todavía nuevos fósiles, por supuesto. Yo precisamente me voy ahora a Sudáfrica a ver los que han aparecido en el yacimiento de Rising Star. Cada vez sabemos más sobre el relato de la evolución y tenemos un conocimiento mayor de las grandes líneas de la narración. De lo que queda mucho por contar es sobre lo intangible: la mente, la consciencia, el altruismo... lo que no está en los huesos. Eso hay que interpretarlo a partir de los contextos. La mayor parte de los problemas que tenemos en antropología no los tenemos solo nosotros, sino que los compartimos. Nosotros no sabemos decir cuándo aparece la conciencia pero los neurocientíficos tampoco saben cómo se produce, y esos problemas son ya fronteras de la ciencia.

¿Cuestiones que tocan la parte espiritual, por decirlo de algún modo?

No, no, no, no. El pensamiento es un fenómeno biológico. Nosotros estudiamos cómo se produce ese fenómeno y los médicos estudian los trastornos patológicos de esos procesos. Hasta tal punto tienen una base biológica que con la edad y otras patologías esas capacidades se pierden. Nos interesa mucho saber cómo se produce el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, entre otras cosas para abordar esas patologías.

Mucho ha cambiado desde el comienzo de los trabajos en el yacimiento de Atapuerca. ¿En los inicios de las excavaciones llegaron a imaginar la trascendencia que tendría ese descubrimiento?

No, ni muchísimo menos, pero éramos muy felices con lo que estábamos haciendo y lo seguimos siendo. Yo me emociono cuando aparece un diente de caballo „de caballo, ni siquiera hace falta que sea humano„, y mantengo la misma ilusión, y uno tiene que trabajar por ilusión. Todos hacemos nuestra contribución al conocimiento. Por supuesto que nosotros no esperábamos encontrar fósiles humanos como los que encontramos y seguimos encontrando porque recientemente hemos hallado otros de periodos que no teníamos representados. Los yacimientos de Atapuerca han dado de sí mucho más de lo que nosotros esperábamos de ellos.

¿Está al tanto de las investigaciones en el yacimiento del Sidrón?

Yo excavé muchos años en el yacimiento del Sidrón y ahora ya no tengo tiempo material para más excavaciones porque estoy en dos, la de Atapuerca y la de Pinilla del Valle en Madrid. Los dos son yacimientos de restos de neandertales. Y colaboro puntualmente con otros yacimientos españoles y de fuera de España: ya no me da para más. Pero quizás en el Sidrón es donde fui más feliz excavando, y me encantaría volver a excavar.

No cesan las revelaciones sobre los neandertales en estos últimos años.

Son una especie que nos fascina a todos, desde siempre.

¿Por qué?

Habría que hacer un análisis psicológico. Yo creo que es porque siendo tan cercanos son tan diferentes, tan próximos y tan distintos. Los neandertales son un espejo en el que mirarnos.