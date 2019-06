"El ansia de poder ha provocado el suicidio de la izquierda europea"

El escritor griego Petros Márkaris es enormemente popular por el comisario Jaritos, el personaje de ficción de sus novelas. La precariedad laboral juvenil, avanza, es el tema de la próxima entrega de su célebre serie de novela negra mediterránea.

Que Grecia sea la cuna de la democracia, ¿está relacionado con que sea el país europeo donde menos creció la extrema derecha?Amanecer Dorado perdió dos tercios de sus votos.

Pienso que no. El gran problema que tienen los griegos es que la crisis continúa todavía. Y el objetivo del país es votar a un partido que tenga capacidad de gobierno real y que pueda revertir la situación. Como saben que la extrema derecha no puede llegar a gobernar, no se la plantean como una solución real.

¿Por qué sube en otros países?

Por el fracaso de los partidos del sistema. Es un problema muy grave porque la democracia es un sistema que necesita a los partidos tradicionales. Con muchas de las políticas que han aplicado, han perdido toda su credibilidad. Mucha gente que vota a la extrema derecha no es fascista, sino que son personas desesperadas. Y cuando una persona está desesperada no piensa objetivamente ni de manera clara.

El 7 de julio hay elecciones en Grecia. ¿Qué vaticina?

Tsipras cometió el error más grave cuando empezó a gobernar porque le prometió al pueblo que cambiaría Europa. Y un país pequeño endeudado hasta las cejas era imposible que pudiera cambiar Europa. Esto lo mantuvo hasta cuando ganó por un voto la moción de confianza, que le refrendó. Después entendió que no podía cambiar Europa y lo que hizo es hacer lo mismo que hacen los partidos tradicionales. Y ahora paga el precio de su error. El partido que parece que puede ganar es Nueva Democracia, de centroderecha, que cuando estuvo en el gobierno cometió los mismos errores que Tsipras. El sistema es el mismo: la gente desesperada dejó de votar a Nueva Democracia para votar a Tsipras y ahora le abandonará a él para regresar a Nueva Democracia.

¿Hay algún margen de maniobra para que haya partidos de izquierda?

Los partidos de izquierda se nutrían de los obreros. Y podían movilizar a la gente para reivindicar sus derechos. En cambio, el único objetivo de la izquierda actual es el poder. Y el poder no quiere movimientos sociales. Esto es lo que ha llevado a muchos países al suicidio de la izquierda.

¿Qué piensa de la UE?

Soy muy partidario de Europa, pero su gran error es que es solo una unidad económica. No se ha creado una Europa a partir de otros principios que no sean los económicos.

En la última entrega de Jaritos, focaliza en la universidad, un espacio que debería ser una tabla de salvación pero no lo es.

Los políticos habían tenido hasta ahora un respeto por la cultura y por la educación. Al menos hasta ahora. En estos momentos, se han abandonado los principios de la cultura y la educación y se han lanzado exclusivamente a los brazos de los principios de la política. Una política entendida como mantenimiento del poder y la silla. La cultura y la educación nos podrían salvar. Cuando Europa no estaba unida, cuando los países se peleaban entre sí y estaban en guerra, ¿qué era lo que les unía? La cultura europea. Dime ahora qué político actual habla de cultura europea. Hemos expulsado la cultura europea como base común, y la única base común que tenemos es la economía.

¿Qué opina del nacionalismo?

Nací y crecí en Estambul, Turquía. Era un país con un nacionalismo muy agresivo. En este país se decía "o eres turco o no eres nada". Por eso me dije "como yo no soy nada, me voy". Cuando oigo la palabra nacionalismo tiemblo y me entran ganas de salir corriendo.

¿Conoce el procés catalán?

Sigo las noticias de Cataluña. Pero no veo qué aspectos positivos puede tener la independencia. No lo acabo de entender. Los partidos nacionalistas no me despiertan confianza. Yo vivo en los Balcanes, donde todos los países son nacionalistas. Y para mí es muy antipático el nacionalismo. No aporta nada bueno.

Hay políticos catalanes en la cárcel por este conflicto que ahora están siendo juzgados. ¿Era necesario llegar a eso?

No. Fue un gran error de España meterlos en la cárcel. Cuando un país se levanta y pide cosas, posiblemente tenga razón en algunas. Por tanto, el único lugar para solucionarlos es una mesa de negociación y no la cárcel.

¿Relaciona el auge de la extrema derecha en España con el independentismo?

La extrema derecha no ha crecido tanto en España. Lo de Vox no lo veo tanto por el tema catalán: pienso que es un fenómeno europeo. En Alemania ha subido un 13% y allí no tienen estos problemas con el nacionalismo. Todo esto surge de la incapacidad de Europa por dar solución a los problemas de la clase media. Y hemos de entender que la democracia tiene como base a la clase media. Cuando se pierde la clase media, también se pierde democracia. Estamos hablando de una Europa que tampoco ha sabido solucionar la situación de los refugiados, no ha sabido o no ha querido hacerlo. ¿Qué Europa tenemos que permite que en Hungría no haya libertad de prensa? ¿Sobre la manipulación de la justicia en Polonia por parte del poder, Europa tampoco tiene nada que decir? Y nos preguntamos por qué existe la extrema derecha: esta es la respuesta.