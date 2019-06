Chicote se pasa a la política

Menudo despiste arrastra Chicote. Lo que son las cosas: míster delantales floridos, el tipo que tantas lecciones da a los demás sobre cómo tienen que hacer las cosas, no sabe cómo hacer las suyas. Y lo malo no es que el Pepito Grillo de los fogones esté confundido, liado, engañado; lo malo es que confunde, lía y engaña a los demás. Nos hace creer que su actual programa, ¿Te lo vas a comer? (noche de los miércoles, en laSexta), es un programa que „como los que hizo hasta ahora„ trata sobre comida, alimentos, nutrición. Y de eso nada. Lo parece porque no hace más que hablar de comida, investigar los alimentos y valorar la nutrición, pero eso no tiene nada que ver. ¿Te lo vas a comer? es un programa de política y economía política. El hombre denuncia de la restauración se ha transformado en hombre denuncia del neoliberalismo y ni él mismo se ha enterado.

A no ser, claro, que ¿Te lo vas a comer? no sea un despiste de Chicote. A lo mejor forma parte de un plan secreto para lanzar su candidatura política. No será el primero que usa la tele con ese fin. Desde luego, el programa le ha colocado en la situación perfecta para empezar a ir los debates de laSexta a discutir con Marhuenda, Inda y Claver sobre economía y libre mercado antes de saltar a la política. Eso explicaría que si Pesadilla en la cocina insistía una y otra vez en la poca profesionalidad que hay en algunos restaurantes y la enorme suciedad de sus cocinas, ¿Te lo vas a comer? haya cambiado de foco para insistir en lo mal que funcionan las subcontratas, y los peligros de la privatización de los servicios públicos. Por eso, vaya donde vaya Chicote, da igual que se ocupe de colegios, visite asilos o investigue hospitales, cada semana nos restriega por las narices lo mal que funcionan las subcontratas y la mala calidad del servicio que ofrece la administración cuando externaliza la atención al ciudadano.

Porque si lo que muestra Chicote es tal cual lo que hay, si no escoge los casos para lanzar su carrera política, alguien debería resolver el despiste arrastra cambiando el título del programa por ¿Te lo vas a subcontratar?