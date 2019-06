Nova convocatoria para o proxecto E-Dixgal

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional lanzou a convocatoria para a selección de centros para sumarse ao proxecto de libro dixital (E-Dixgal) no curso 2019/20. Poderán solicitalo os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º da ESO e que conten con aulas dixitalizadas (con EDI, proxector, equipo no posto do docente e conexión á rede de datos do centro).Os centros de Primaria que se incorporen comprométense a impartir a totalidade das materias en modalidade dixital; mentres que os de Secundaria farano en polo menos seis materias. Ademais, deberán asumir o compromiso de implantar esta modalidade no curso 2019/20 en 5º de Educación Primaria ou 1º da ESO e de estendela a 6º de primaria ou 2º da ESO no 2020/21, mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo dixital neste niveis.

Os centros adscritos a este proxecto contarán coa conexión á rede axeitada, os medios tecnolóxicos necesarios na aula así como para o profesorado e alumnado; e terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Consellería. Ademais, terán acceso aos máis de 3.300 recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar.