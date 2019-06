Hola? ¿Sí? ¿Quién es? Ah, de la dirección del Canal Viajar... ¿Sí? ¿Que me quieren proponer presentar una serie documental de viajes y gastronomía a lo largo de todo el mundo? Hoteles de cinco estrellas... los mejores vinos del planeta... las estancias más exóticas... Como lo de Rick Stein, pero con diez veces más presupuesto... ¿Y el sueldo? ¿De verdad? Pero eso es más de lo que cobró Will Smith por One strange rock... Vale, acepto, ¿cuándo nos vemos? ¿Hoy? ¿Tiene que ser justamente hoy a las diez? Imposible. Netflix estrena el nuevo documental de Martin Scorsese sobre la gira de Bob Dylan de 1976. Nada, nada, no cuenten conmigo.

¿Hola? ¿Sí? ¡Scarlett! ¡Qué alegría saludarte! ¿Qué es de tu vida, majísima? ¿Qué me cuentas? ¡Estás en mi ciudad! ¿De verdad? ¿Con Beyoncé y Charlize Teron? ¿Y qué hacéis por aquí? ¿Qué habéis venido solo para verme a mí? ¿Qué no aguantáis más y queréis comprobar eso que se cuenta de mí por todo el mundo cinematográfico? ¿A la vez? ¿Las tres? Oye, pues encantado. ¿Cuándo nos vemos? ¿Marcháis mañana temprano? ¿Tiene que ser esta noche? Pues no va a poder ser. Claro, por el estreno del documental sobre Bob Dylan... Ya sé que lo puedo ver mañana, pero ¡cómo voy a esperar unas horas pudiendo verlo antes! No insistas, Scarlett. No, no me pases a Charlize y a Beyoncé. Cuando anda Dylan por medio, no es no.

¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿La representante del señor Woody Allen? ¡Qué gran honor! ¿A qué debo su llamada? ¡Pero qué me dice! ¿Yo? ¿Protagonizar yo la nueva película de Woody Allen? Pues claro que acepto. ¿Cenar con el señor Allen? Pues claro, será un placer. ¿Que es un fan de mis columnas? Qué alegría... ¿Hoy? No, hoy no puedo. De ninguna manera. ¿O ceno hoy con Woody Allen o pierdo el papel de mi vida? Pues lo pierdo. La gira de 1976 fue la mejor gira de la historia de Bob Dylan, lo cual equivale a decir la mejor gira de la historia del rock... Pues nada, es una pena, porque yo el papel de cincuentón neurótico urbano lo tengo muy trabajado...