Las pruebas arrancan hoy en Galicia

Casi 11.400 estudiantes afrontarán desde hoy la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), un examen que, junto a su media de expediente, determinará si pueden acceder al título que desean. Lo harán en un momento en que se cuestiona la "equidad" en las pruebas y la CiUG, que organiza la convocatoria, quiere contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades y asegurarse de evitar fraudes y trampas, por lo que realizará escaneos aleatorios. En las instrucciones trasladadas a los centros en el primer momento incidió en que los alumnos deberán mantener los pabellones auditivos despejados para verificar que no se usan dispositivos auditivos no autorizados y recalca que no se puede acceder con móvil o reloj inteligente.